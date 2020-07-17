Вернут ли жесткий карантин осенью - Минздрав обратилось ко всем украинцам

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в Украине не идет на спад. Это свидетельствует о том, что осенью властям страны, возможно, снова придется вводить жесткий карантин. По словам самого министра, это как в анекдоте про шансы встретить динозавра на улице, примерно 50 на 50 — либо встретишь, либо нет. Максим Степанов отметил, что все же есть конкретные факторы, которые на это влияют. Речь идет о сезонных болезнях, например грипп, когда заболеваемость может расти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "РБК-Украина" .

"У нас условия адаптивного карантина, мы будем в дальнейшем это сохранять. Мы четко понимаем, как реагировать, при каких показателях ограничения нужно вводить, и на что они влияют... Мы точно понимаем, на что влияет транспорт, торговые центры, клубы, массовые собрания людей. Думаю, в некоторых регионах мы можем наблюдать рост количества заболеваний. Но мы будем достаточно оперативно и быстро реагировать", — заявил глава Минздрава.

Максим Степанов также напомнил о том, что прежде всего показателем для усиления карантина является стремительный рост заполняемости больниц. Что важно понимать, недавно министр заявлял, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения готовится к "худшему варианту". Кроме того, глава Минздрава заявил, что карантин в Украине планируют продолжить еще минимум на месяц. В Минздраве уже работают над соответствующим постановлением. Что важно понимать, по состоянию на 17 июля в Украине подтверждено 57 264 случая COVID-19 . 1456 человек умерли. 29769 пациентам удалось выздороветь.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, в МВФ заявили, что мировая экономика вступила в новую фазу кризиса, связанную с пандемией коронавируса, которая требует дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и общего восстановления.