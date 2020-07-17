Это угроза силой - Киев ответил Путину на циничное решение

Кремль объявил о чрезвычайно масштабные военные учения и проверку боеготовности армии на границе с Украиной. Министерство иностранных дел в Киеве назвало такие решения фактической "угрозой силой". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявленіе заместителя министра Василия Боднара.

По его мнению, двусмысленным такое решение просто не может быть в имеющихся условиях.

"Только не называйте меня алармистом или паникером...Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет...", — подчеркнул дипломат в Twitter.

Напомним, в пятницу, 17 июля. президент Владимир Путин выступил с объявлением о неожиданную проверку боеготовности Южного и Западного военных округов. Также решение касается отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов страны.

В Кремле утверждают, это оценка "способности армии РФ обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабного учения " Кавказ-2020 ".

Пока известно об скопления военнослужащих, разнообразного оружия и военной техники в приграничных районов и оккупированного Крыма.

Как сообщал ONLINE.UA в Министерстве обороны оценили вероятность вторжения российского войска с юга, с направления оккупированного Крыма. Соответствующие выводы прозвучали во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра Андрея Тарана, украинское командование вместе с разведкой не нашли признаков, которые бы четко указали на подготовку наступления против государства. Специалисты оценили риски, связанные с Херсонской областью.