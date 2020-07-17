Сделайте свой выбор - человек Путина неожиданно написал письмо Зеленскому

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и кум российского президента Владимира Птуина, Виктор Медведчук, неожиданно написал открытое письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Пророссийский политик отметил, что народ Украины сегодня, как никогда ранее, нуждается в защите главы государства. По словам Медведчука, украинские граждане стали заложниками многочисленных социальных, экономических, политических и уголовных преступных посягательств — их жизнь напоминает бег по кругу, причем на каждом витке они опускаются все ниже и ниже. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОПЗЖ.

"На самом низком, бытовом, уровне происходит масса преступных посягательств на права граждан из-за ситуации, тенденции, когда преступные элементы прикрываются национал-патриотическими лозунгами. И украинцы страдают от таких преступных группировок. Ни правоохранительные органы, ни судебная система не способны положить конец этому беспределу" — пожаловался Виктор Медведчук.

Кроме того, кум Птуина добавил, что "монополия на насилие должна принадлежать выбранной народом власти, а не национал-радикалам, которые определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях".

"Или Вы на стороне закона, или Вы становитесь на сторону тех, кто вытирает об него ноги. Сделайте свой выбор", — обратился к Зеленскому Медведчук.

Также пророссийский политик в своем письме выразил уверенность, что "Зеленскому известно о том, что околовластные спекулянты и мошенники, прикрываясь псевдонаучными лозунгами, безнаказанно грабят Украину".

"Они выдают ее обнищание за прогресс, а развал экономики — за успешные реформы. Из Украины выкачивают за границу миллиарды, чтобы потом брать миллионы в виде кредитов из этих денег и, разумеется, возвращать с процентами. Ни для кого не секрет, что от таких реформ страдает народ: пенсионер, который всю жизнь работал на эту страну; простой труженик, который с трудом сводит концы с концами, в том числе из-за непомерных жилищно-коммунальные тарифов, молодые люди, лишенные перспектив и возможности реализовать свое право на трудоустройство, получение жилья и достойный уровень жизни для себя и своих детей", — отмечается в письме.

По мнению Медведчука, "для Зеленского пора решить, с кем он — с грабителями или с ограбленными, с людьми, которые нуждаются в его защите".