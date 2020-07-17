Вы нанесли наибольший вред - Китай раскритиковал громкое предложение Трампа

Китайские власти отрицательно ответила на призыв президента США Дональда Трампа, который касался договоренностей до воздержания разработки вооружений. Зато официальный Пекин выступил с сокрушительной критикой Вашингтона. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление МИД КНР.

По заявлению дипломатов, в Белом доме на самом деле заинтересованы в абсолютном военном доминировании, так что предложения выглядят неуместными.

"На самом деле США стремятся к абсолютному преимущества в области вооружений, одновременно делая односторонние меры для подрыва международной системы нераспространения оружия массового поражения. Именно действия Соединенных Штатов на мировой арене следует считать серьезной угрозой для глобальной стратегической безопасности", — подчеркнул Пекин.

Американскому правительству упрекнули проведением большого количества ядерных испытаний, которые навредили планетарной экологии. Также обращалось внимание на предположение Вашингтона по восстановлению таких тестов.

"Соединенные Штаты вовсю превозносят свой ядерный потенциал, утверждая, что он играет стабилизирующую роль на нашей планете. С другой стороны, американская сторона активно модернизирует свои боевые технологии, изучает новые виды атомных вооружений", — добавили в МИД Китая.

Напомним, накануне Дональд Трамп выступил с призывом к сдерживанию объемов новейшего вооружения, что требует срочных договоренностей на высшем уровне. Заявление он сделал на фоне 75-летия с момента первого ядерного испытания в истории.

Как сообщал ONLINE.UA, Трамп считает, три государства — США, Россия, Китай должны вместе бороться за контроль над вооружением в мире. По словам президента, это позволит "сделать мир безопаснее и предотвратить новым гонкам вооружений". Американская сторона заинтересована в начале новой эры в вопросе контроля оружия.