Рада уменьшила количество районов в Украине - что важно знать каждому

17 июля украинский парламнет поддержал проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых. Стоит обратить внимание на то, что за соответствующее решение проголосовали 238 народных избранников. Что важно понимать, сначала Верховной Раде озвучили предложение создать 129 новых районов, позже их число увеличили до 136. Однако во время заседания в пятницу депутаты проголосовали за создание 138 новых районов. Кроме того, отмечается, что постановление приняли с учетом предложений комитета. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В частности комитет предложил дополнительно в список районов, которые предложил Кабмин, создать в Винницкой области — Жмеринский район, в Днепропетровской — Синельниковский район, в Закарпатской — Раховский район, в Ивано-Франковской — Верховинский район, в Киевской — Вышгородский район, в Одесской — Березовский район, в Херсонской — Белозерский и Скадовский районы, в Черниговской — Корюковский район.

В постановлении отмечается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав района.

"Выборы депутатов райсоветов ликвидированных районов больше не будут проводиться. Полномочия депутатов районных советов в ликвидированных районах, прекращаются в день вступления полномочий депутатов, избранных на выборах в новых районах. Центральная избирательная комиссия должна обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов с учетом созданных районов. Местные выборы запланированы на 25 октября", — говорится в сообщении.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что постановлением завершится реформа децентрализации в Украине.

Как известно 15 июля украинский парламент по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, 13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон, который вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год.