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Опасная тенденция - у Путина выразили новые претензии Украине

Политика | Читати новину українською
Опасная тенденция - у Путина выразили новые претензии Украине Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Москва выразила "обеспокоенность" из-за недавних заявлений со стороны официального Киева. В Кремле раскритиковали утверждение украинских топ-чиновников о минских договоренностях и их целесообразность. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, слова о необходимости пересмотра или замены минских договоренностей — это тенденция пугает Кремль.

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", — объявил Песков.

Следует заметить, еще в прошлом году украинский президент Владимир Зеленский предположил корректировки минских договоренностей. Он объяснил идею тем фактом, что соглашения утверждены в феврале 2015 года, тогда как уже заканчивается в 2019 — ситуация изменилась.

Также Зеленский говорил, что дал переговорам с Кремлем дедлайн в год. Если этот срок не приведет к серьезному прогрессу в урегулировании, контакты могут прекратить.

Уже в феврале заявление о несоответствии "Минска-2" настоящему повторил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных районов Алексей Резников. Прежде всего он обратил внимание на истечение всех сроков, которые указаны в документах.

Кремль регулярно ставит Украине новые требования для урегулирования. Прежде всего это утверждение так называемого особого статуса ОРДЛО в Конституции. Там называют этот шаг одной из необходимостей для завершения войны.

Как сообщал ONLINE.UA, тем временем, в украинском правительстве не рассматривают идею изменения Конституции ради закрепления особого статуса. В МИД подчеркнули, недовольство украинским законодательством в России — проблема Москвы в первую очередь.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, война, Россия, Мінські домовленності, Донбасс, ДНР, ЛНР, конфлікт
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