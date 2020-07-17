Опасная тенденция - у Путина выразили новые претензии Украине

Москва выразила "обеспокоенность" из-за недавних заявлений со стороны официального Киева. В Кремле раскритиковали утверждение украинских топ-чиновников о минских договоренностях и их целесообразность. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, слова о необходимости пересмотра или замены минских договоренностей — это тенденция пугает Кремль.

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", — объявил Песков.

Следует заметить, еще в прошлом году украинский президент Владимир Зеленский предположил корректировки минских договоренностей. Он объяснил идею тем фактом, что соглашения утверждены в феврале 2015 года, тогда как уже заканчивается в 2019 — ситуация изменилась.

Также Зеленский говорил, что дал переговорам с Кремлем дедлайн в год. Если этот срок не приведет к серьезному прогрессу в урегулировании, контакты могут прекратить.

Уже в феврале заявление о несоответствии " Минска-2 " настоящему повторил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных районов Алексей Резников. Прежде всего он обратил внимание на истечение всех сроков, которые указаны в документах.

Кремль регулярно ставит Украине новые требования для урегулирования. Прежде всего это утверждение так называемого особого статуса ОРДЛО в Конституции. Там называют этот шаг одной из необходимостей для завершения войны.

Как сообщал ONLINE.UA, тем временем, в украинском правительстве не рассматривают идею изменения Конституции ради закрепления особого статуса. В МИД подчеркнули, недовольство украинским законодательством в России — проблема Москвы в первую очередь.