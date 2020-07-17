Кабмин поделился с украинцами замечательной новостью - первые подробности

Глава Министерства финансов Сергей Марченко сообщил украинским гражданам приятную новость — по его словам, экономическая ситуация в Украине контролируется и постепенно выходит на возобновление роста. Об этом министр рассказал в комментарии журналистам под Верховной Радой. Кроме того, недавно Марченко одним из первых отреагировал на назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Политик отметил, что ожидает продолжения взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Минфином. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "

Укринформ