Кабмин поделился с украинцами замечательной новостью - первые подробности

Глава Министерства финансов Сергей Марченко сообщил украинским гражданам приятную новость — по его словам, экономическая ситуация в Украине контролируется и постепенно выходит на возобновление роста. Об этом министр рассказал в комментарии журналистам под Верховной Радой. Кроме того, недавно Марченко одним из первых отреагировал на назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Политик отметил, что ожидает продолжения взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Минфином. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".
"Никаких оснований считать, что у нас есть неконтролируемый рост заболеваемости, в принципе экономическая ситуация — контролируется. Во второй декаде июня уже были индикаторы восстановления экономики, начали открываться малый и средний бизнес, который был закрыт в условиях кризиса, рост потребления электроэнергии, количество регистрации новых ФЛП вышло на докризисный уровень", — подчеркнул глава Минфина.
По его словам, все эти факторы свидетельствуют о том, что Украина постепенно выходит на восстановление экономического роста. Сергей Марченко надеется, что в этом году в конце третьего квартала, во время четвертого квартала будет идти речь об очень серьезных показателях восстановления экономики.