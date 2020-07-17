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Кабмин поделился с украинцами замечательной новостью - первые подробности

Экономика | Читати новину українською
Кабмин поделился с украинцами замечательной новостью - первые подробности Сергій Марченко (фото — з відкритих джерел)
Глава Министерства финансов Сергей Марченко сообщил украинским гражданам приятную новость — по его словам, экономическая ситуация в Украине контролируется и постепенно выходит на возобновление роста. Об этом министр рассказал в комментарии журналистам под Верховной Радой. Кроме того, недавно Марченко одним из первых отреагировал на назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Политик отметил, что ожидает продолжения взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Минфином. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".
"Никаких оснований считать, что у нас есть неконтролируемый рост заболеваемости, в принципе экономическая ситуация — контролируется. Во второй декаде июня уже были индикаторы восстановления экономики, начали открываться малый и средний бизнес, который был закрыт в условиях кризиса, рост потребления электроэнергии, количество регистрации новых ФЛП вышло на докризисный уровень", — подчеркнул глава Минфина.

По его словам, все эти факторы свидетельствуют о том, что Украина постепенно выходит на восстановление экономического роста. Сергей Марченко надеется, что в этом году в конце третьего квартала, во время четвертого квартала будет идти речь об очень серьезных показателях восстановления экономики.

Стоит напомнить, что Кабмин с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Как известно, пришлось закрыть заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановили работу метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
Как сообщал ONLINE.UA, в правительстве порадовали украинцев очередной приятной новостью — там рассказали, что Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка.
Источник: Укрінформ Теги: Украина, економіка, Минфин, уряд, Кабмин, Сергей Марченко, восстановление экономики, зростання економіки, кризис
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