Разведка обнаружила новую курьезную проблему боевиков "ЛДНР" - что случилось

Оккупационная администрация на Донбассе фактически блокирует движение людей через линию разграничения, объясняя это коронавирусом. В то же время разведка обнаружила вспышки инфекции среди российских боевиков, которые прибывают в ОРДЛО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сведения Министерства обороны.

По данным украинской власти, растет количество лиц, прибывающих в рамках ротации в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Около 10% этого личного состава инфицировались COVID-19 . Всех держат в изоляции.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что с начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативного группировки российско-оккупационных войск... Вместе с тем, до 10 процентов из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с выявлением у них заболевания коронавирус", — пояснили в Минобороны.

Напомним, длительное время пересечение линии соприкосновения был невозможен из-за карантина. На фоне послаблений режима украинская сторона начала в специальной форме короткотривало открывать КПВВ. Впрочем, боевики блокировали движение людей и обвиняли Киев в провокации.

Интересно, что движение из России через неконтролируемую участок границы не настолько ограничен, хотя именно в этой стране ежедневно регистрируют тысячи новых случаев COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, российская сторона в переговорном процессе по Донбассу должна наконец перейти к реальным действиям. Представительство США в ОБСЕ обратило внимание на препятствия в урегулировании со стороны Кремля.

По словам представителя Вашингтона Джеймса Гилмора, в течение 7 месяцев с последней встречи лидеров "нормандской четверки" прекращение огня в Украине не произошло. Наоборот, жители Донбасса пережили тысячи новых выстрелов.