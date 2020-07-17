Пытаемся балансировать - в МОЗ объяснили, как хотят изменить карантин

Карантин в Украине завершается 31 июля. Министерство здравоохранения планируют пролонгировать решение и внести в него коррективы, которых требует время. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью "РБК-Украина" с министром Максимом Степановым.

По его словам, в правительстве понимают, что невозможно сейчас отказаться от противоэпидемических ограничений.

Соответствующее постановление о продлении еще разрабатывают. Предполагается, что карантин пролонгируют минимум до 31 августа. Вместе с этим режим претерпит изменений.

"Пока мы планируем не столько изменение критериев, сколько хотим сделать более прогнозируемым, чтобы было четко видно, при достижении каких критериев мы будем переходить в разные зоны. Например, в желтую, красную или зеленую. Чтобы это было прогнозируемо для украинцев, чтобы мы понимали заранее, где мы находимся, куда мы движемся в зависимости от региона – это первое", — пояснил Степанов.

Второй момент — это неравномерный рост количества больных на территории регионов.

"С одной стороны – идет рост показателей Львовской области в целом. С другой – это, в основном, идет за счет города Львов. Есть районы, где количество больных меньше. Я думаю, что все это нужно предусматривать. Поэтому мы стараемся балансировать между максимально возможным комфортом и ограничениями, правилами, которых мы будем придерживаться еще долго, исходя из развития эпидемической ситуации", — подчеркнул министр.

Степанов не смог ответить, сколько еще продлятся ограничения. Он лишь резюмировал, что правила совершенно изменились по всему миру, поэтому маски и антисептики — наши постоянные спутники на неопределенное время.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский накануне призвал к пролонгации режима ограничений, однако с оговоркой. По его словам, карантин нужно продлить на один месяц, но люди от этого уже устали.