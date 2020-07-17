Не хочу это больше видеть - Alyona Alyona подорвала сеть клипом на новую песню

Талантливая украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona никогда не скрывала тот факт, что активно поддерживает экологические инициативы в нашей стране и мире, и поднимает важные темы, которые имеют место в современном обществе. Наверное, именно поэтому красавица решила представить проницательный клип, где призывает сохранить Землю и обеспечить счастливое будущее своим детям — ролик под названием "Тихо, дитя спят" вышел на ютуб-канале Alyona Alyona 17 июля с английскими субтитрами, передает ONLINE.UA.
Стоит отметить, что основные съемки клипа проходили на Бали, где была певица с командой еще до карантина в Украине. Кроме того, в клипе можно увидеть кадры пожаров, войны на Донбассе, из Чернобыльской зоны, из крупных мегаполисов и украинских городов. По словам певицы, лейтмотивом песни стала цель сохранения планеты для будущих потомков, ведь именно они с детства берут пример с родителей, которые часто не берегут свою землю. В комментарии к ролику Alyona Alyona рассказала о засоренной береговой линии на Бали из-за пластика, притока из океана. Также артистка обратила внимание на реки в Украине, в которых плавают отходы, на лесополосы, заваленные мусором, на поля, на которые ветры приносят мусор.
"Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях... Я не хочу жить и видеть это дальше! Эра потребителей, желающих использовать все вокруг, чтобы получить кайф и упростить себе жизнь. Мы забыли, что для настоящего счастья нам не надо так много, что ни одно внешнее благо не заменит внутреннюю пустоту, забыли о том, что все земные ресурсы не бесконечны", — отметила Alyona Alyona .
По словам артистки, не важно, где ты живешь, какой у тебя цвет кожи или разрез глаз, на каком языке ты разговариваешь и в кого ты веришь.
"Важно то, что каждый мужчина и женщина могут оставить для следующих поколений, какой показать пример, что могут сделать именно сейчас, пока дети спят", — заявила певица.
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