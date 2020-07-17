Не хочу это больше видеть - Alyona Alyona подорвала сеть клипом на новую песню

Талантливая украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona никогда не скрывала тот факт, что активно поддерживает экологические инициативы в нашей стране и мире, и поднимает важные темы, которые имеют место в современном обществе. Наверное, именно поэтому красавица решила представить проницательный клип, где призывает сохранить Землю и обеспечить счастливое будущее своим детям — ролик под названием "Тихо, дитя спят" вышел на ютуб-канале Alyona Alyona 17 июля с английскими субтитрами, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что основные съемки клипа проходили на Бали, где была певица с командой еще до карантина в Украине. Кроме того, в клипе можно увидеть кадры пожаров, войны на Донбассе, из Чернобыльской зоны, из крупных мегаполисов и украинских городов. По словам певицы, лейтмотивом песни стала цель сохранения планеты для будущих потомков, ведь именно они с детства берут пример с родителей, которые часто не берегут свою землю. В комментарии к ролику Alyona Alyona рассказала о засоренной береговой линии на Бали из-за пластика, притока из океана. Также артистка обратила внимание на реки в Украине, в которых плавают отходы, на лесополосы, заваленные мусором, на поля, на которые ветры приносят мусор.