Постараюсь восстановить отношения - иностранный лидер планирует визит к Зеленскому

Отношения Украины и Грузии начали испортиться после назначения Михеила Саакашвили в Нацсовет реформ. Грузинский президент Саломе Зурабишвили выступила накануне с новым заявлением по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам иностранного лидера, она планирует посетить Украину как можно скорее — когда для этого появится возможность на фоне пандемии COVID-19 .

"Я готова, как только придет время совершить визит, который из-за COVID-19 и не только из-за него уже давно был отложен. Постараюсь восстановить отношения на той основе, которая соответствует нашим традиционным дружественным связям между двумя странами", — подчеркнула Зурабишвили.

Она напомнила, между Тбилиси и Киевом есть прочная связь, поскольку обе страны стремятся к евроинтеграции и вступлению в НАТО. Также между ними действующие совместные проекты в Черном море. Ослабления этого взаимодействия нанесет вред обеим сторонам.

Зурабишвили отметила, что до сих пор считает недопустимыми заявления главы исполкома Нацсовета реформ. Саакашвили недавно обвинил действующее грузинское правительство в нелегитимности.

"Провокационный тон в адрес правительства Грузии, который исходит от иностранного гражданина, который работает в иностранном правительстве, вредит нашим двусторонним отношениям", — добавила она.

Саакашвили получил должность недавно, однако хорошие отношения между Киевом и Тбилиси уже оказались под угрозой. Грузия, например, временно отозвала посла.

Как сообщал ONLINE.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в министерство иностранных дел Грузии в связи со скандальными заявлениями Міхеіла Саакашвили публично пожаловался на то, что Украине придется "отгребать" после выпадов одного частного лица.