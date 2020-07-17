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Путин этим просто воспользовался: генсек НАТО удивил резонансным заявлением

Политика | Читати новину українською
Путин этим просто воспользовался: генсек НАТО удивил резонансным заявлением Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поделился с международным сообществом шокирующими данными — он официально заявил о том, что команда главы Кремля Владимира Путина и власти Китая использовали пандемию коронавируса для распространения ложной информации, в том числе о странах Альянса. Об этом он рассказал в интервью El Pais, передает ONLINE.UA.

"Одна из проблем пандемии заключается в том, что мы видели, как государства и негосударственные субъекты пытаются использовать эту ситуацию для распространения пропаганды, частично для разделения союзников и частично для подрыва доверия к нашим демократическим институтам. Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений", — подчеркнул глава Альянса.

По его словам, команда блока ответила на пропаганду предоставлением фактов.

"НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он также обратил внимание на то, что кроме дезинформации, в НАТО также наблюдают увеличение военного присутствия в Ливии, хотя и не связывают это с Covid-19.

"Конечно, в то время как мир был очень сосредоточен на этом, Россия увеличила свое присутствие в Ливии, поддерживая Халифу Хафтара (генерала, который борется против правительства национального единства), подрывая усилия по достижению мира", — добавил глава Альянса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина запаниковали из-за решения Трампа перебросить в Польшу две тысячи военнослужащих и 30 американских истребителей F-16 из Германии.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, РФ, Кремль, НАТО, Йегс Столтенберг, Китай, пандемия, коронавірус, карантин
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Обновлено:15:11, 17.07.2020

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