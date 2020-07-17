Путин этим просто воспользовался: генсек НАТО удивил резонансным заявлением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поделился с международным сообществом шокирующими данными — он официально заявил о том, что команда главы Кремля Владимира Путина и власти Китая использовали пандемию коронавируса для распространения ложной информации, в том числе о странах Альянса. Об этом он рассказал в интервью El Pais, передает ONLINE.UA.
"Одна из проблем пандемии заключается в том, что мы видели, как государства и негосударственные субъекты пытаются использовать эту ситуацию для распространения пропаганды, частично для разделения союзников и частично для подрыва доверия к нашим демократическим институтам. Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений", — подчеркнул глава Альянса.
По его словам, команда блока ответила на пропаганду предоставлением фактов.
"НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса", — подчеркнул Йенс Столтенберг.
"Конечно, в то время как мир был очень сосредоточен на этом, Россия увеличила свое присутствие в Ливии, поддерживая Халифу Хафтара (генерала, который борется против правительства национального единства), подрывая усилия по достижению мира", — добавил глава Альянса.
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