Медведчук - Зеленскому: Вы президент или начальник колониальной администрации?

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик предложил главе государства окончательно решить, чьи интересы он защищает: иностранных спекулянтов или украинского народа.Виктор Медведчук призвал Зеленского наконец-то осознать, что "заокеанские хозяева и международные спекулянты" на глазах украинцев целенаправленно уничтожают страну.Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "112.ua".

"С кем Вы, Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну в своих целях, или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно попрали и отдали на заклание горе-реформаторам, продолжающим проводить над страной смертельно опасные эксперименты? Пришло время определиться, кто Вы – Президент Украины или просто начальник колониальной администрации? Это важный выбор, и времени на колебания у Вас нет. Настало время решить, господин Президент, с кем Вы и чьи интересы защищаете – интересы страны и Украинского народа или заокеанских хозяев и международных спекулянтов, которые на Ваших глазах уничтожают нашу страну", — подчеркнул Медведчук.

"Сделайте выбор, которого ждет от Вас народ. Выбор, во имя которого Вы получили высочайший за всю историю Украины мандат народного доверия. Выполните обещания, данные украинцам, обеспечьте защиту их прав и свобод, защитите их от беспредела и грабежа, защитите суверенитет и независимость Украины", — призвал оппозиционный политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евгения Йепес Винуэза (Евгения Лукиенко), которая была освобождена утром 21 июня 2020 года, подробно рассказала о своем задержании и поблагодарила всех, кто занимался ее освобождением. Особенно женщина благодарна украинскому народному депутату Виктору Медведчуку, а также нескольким международным организациям.