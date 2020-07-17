Немного растет - в Кабмине решились на важное признание

Ситуация с эпидемией коронавирус COVID-19 в Украине стабилизируется, утверждает министр здравоохранения Максим Степанов. Медики постоянно расширяют объемы тестирования на новую инфекцию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, количество больных COVID-19 действительно увеличивается из-за наращивания тестов. Доля положительных результатов по состоянию на середину июля составляет примерно 10%.

"Процент положительных тестов немного растет. Сейчас мы вышли на стабилизацию ситуации. Например, сегодня (14 июля — ONLINE.UA) мы сделали чуть более 10 тысяч ПЦР-тестов. И у нас 638 человек больных. То есть, подтверждается до 10%", — пояснил Степанов.

Он добавил, также МИНЗДРАВ пользуется другими показателями кроме подтвержденных тестов.

"Мы же, в первую очередь, тестируем тех, кто обращается с подозрением на коронавирус. Вторая категория — контактный круг человека, у которого уже поставлен диагноз COVID-19 . Следующая категория — врачи, работающие с COVID-19 . Плюс — люди, которые ложатся на госпитализацию, у нас также предусмотрено их тестировать", — подчеркнул министр.

Также он внес в перечень пневмонию.

Напомним, по состоянию на утро в пятницу, 17 июля, в Украине установили уже 57 264 диагнозы COVID-19 . За предыдущие сутки количество увеличилось на 809.

Следует добавить, количество украинцев, которые выздоровели, ежедневно превышает число новых инфицированных. Ситуация сохраняется уже некоторое время.

Как сообщал ONLINE.UA, Степанов обратил внимание на то, что заболеваемость на коронавирус в Украине не идет на спад. Это свидетельствует о том, что осенью власти страны, возможно, снова придется вводить жесткий карантин. Сейчас в МОЗ планируют пролонгировать ограничение до 31 августа.