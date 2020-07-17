У Путина дерзко заявили о разочаровании Украиной - что случилось

В Кремле выступили с очередными критическими заявлениями против Украины. Российское правительство обвинил представителей Киева в несоблюдении договоренностей относительно Донбасса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс конференции Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

По его словам, "разочарован" переговорным процессом якобы заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак — так называемый куратор украинского направления.

"Работа Киева по линии помощников лидеров "нормандской четверки" вызывает разочарование у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, который представляет Россию в этом формате Мы работаем с коллегами, и в Берлине, и в Париже. Занимается сейчас этим коллега Казак. Пока тоже, к сожалению, у него с коллегами разочарование результативностью работы с нашими украинскими коллегами", — утверждает представитель Владимира Путина.

Взамен Россия якобы придерживается "последовательной линии", целью которой должно стать выполнение обязательств. Особое внимание обращается на влияние Германии и Франции на украинское правительство, чтобы тот согласился на требования.

Кремль сейчас регулярно пытается выставить Киев стороной, которая не выполняет обязательства и стремится отказаться от них.

Напомним, в первой половине июля состоялась встреча на уровне помощников лидеров стран "нормандской четверки". Переговоры принимал Берлин.

Согласно оценке Кабинета министров, следующие переговоры формата на уровне государственных лидеров могут состояться в августе. Предыдущие прошли прошлого декабря.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно президент РФ Владимир Путин провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. Он убеждал ее, что украинская сторона якобы постоянно заявляет о ревизии минских договоренностей.