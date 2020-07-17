Меркель ожидает жестких переговоров - уже известна причина

Канцлер Германии Ангела Меркель решилась на неожиданное признание — она заявила, что переговоры лидеров Европейского Союза относительно предложенного бюджета и плана восстановления экономики блока на фоне пандемии будут крайне жесткими. Такими данными глава ФРГ поделилась перед началом саммита Европейского совета в Брюсселе, который является первой очной встречей глав стран ЕС за последние несколько месяцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Мы все с большой энергией приступаем к переговорам, но должна сказать, что разногласия все еще очень велики, и поэтому я не могу сказать, удастся ли нам уже на этот раз получить решение", — призналась канцлер.

По ее словам, решение является желательным, но во внимание нужно принимать "реальность".

"Это требует высокой готовности к компромиссу, чтобы мы получили то, что может быть хорошо для Европы перед лицом этой пандемии... Я ожидаю очень-очень жестких переговоров", — подчеркнула Ангела Меркель.

Согласно предварительным данным, на двухдневном саммите европейские политики рассмотрят предложение по долгосрочному бюджету Евросоюзу и фонду восстановления экономики, однако разногласий между руководителями государств ЕС крайне много. Недавно Брюссель предложил план восстановления экономики на сумму 750 млрд евро, из которых 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в форме займов. Стоит обратить внимание на то, что предложенный план, который символически назвали "Следующее поколение ЕС", не только не получил поддержки среди государств-членов ЕС, но и вызвал острую дискуссию между ними.

Нельзя также забывать о том, что ЕС продолжает поддерживать официальный Киев для обеспечения стабильного и демократического будущего для украинцев. Кроме пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусаом в Евросоюзе решили выделить деньги для малого бизнеса, фермеров и реализации медреформы. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уже подписала три финансовых соглашения между Европейским Союзом и Украиной на сумму 105 млн евро в рамках годовой программы помощи на 2020 год.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабмине отметили, что наша страна точно станет членом Европейского Союза, однако, как подчеркнули в правительстве, это вопрос времени.