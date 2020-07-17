Это произойдет в сентябре: власть дала громкое обещание украинцам

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов выступил с громким заявлением — он стал утверждать, что в Украине минимальная зарплата врачей должна составлять не менее 20 тыс гривен. По его словам, минимальная зарплата врача после окончания интернатуры должна составлять 20-25 тысяч гривен. Кроме того, министр обратил внимание на то, что сейчас повысить заработную плату до такого уровня одномоментно достаточно сложно, поэтому его команда инициировала поэтапный пересмотр. Максим Степанов подчеркнул, что уже в сентябре этого года в среднем зарплата врачей будет повышена на 3,5 тысячи гривен. Указано, что средним медработникам заработную плату планируют повысить на 2,5 тысячи, а младшим на 1,25 тысячи. Об этом он сообщил в ходе традиционного брифинга 17 июля, передает ONLINE.UA.

"Это системное решение, чтобы двигаться к тому, чтобы зарплата медиков была на высоком уровне", — подчеркнул глава Минздрава.

Стоит обратить внимание на то, что 1 сентября Кабмин принял решение о выделении дополнительных средств на повышение зарплат медикам. Максим Степанов подчеркнул, что деньги будут направлять в учреждения здравоохранения, которые относятся к сфере управления Минздрава, а также в учреждения здравоохранения коммунальной собственности через НСЗУ (так называемый мотивационный пакет) и структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и городской государственных администраций.

Также недавно глава Минздрава Максим Степанов отметил, что заболеваемость коронавирус в Украине не идет на спад. Это заставляет задуматься о том, что осенью властям страны, возможно, снова придется вводить жесткий карантин. Министр пошутил, что это как в анекдоте про шансы встретить динозавра на улице, примерно 50 на 50 — либо встретишь, либо нет. Максим Степанов обратил внимание на то, что все же есть конкретные факторы, которые на это влияют. Речь идет о сезонных болезнях, например грипп, когда заболеваемость может расти.

Как сообщал ONLINE.UA, количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в пятницу, 17 июля, зафиксировано 809 новых случаев заражения.