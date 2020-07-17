Как ухаживать за лицом в жаркое летнее время

Если зимой нужно спасаться от мороза, ветра, пересушенного отоплением воздуха и нехватки солнечного света, то летом — все наоборот. Жара и ультрафиолет приводят к повышенной выработке себума, расширению пор, обезвоживанию, фотостарению и пигментации. Именно поэтому важно не просто регулярно ухаживать за кожей, но и подбирать продукты в соответствии с сезоном. Как же должны измениться ритуалы красоты с наступлением лета?

Защита от солнца

Первое и самое главное в летнем уходе — высокая солнцезащита, которая нейтрализует агрессивное влияние UVA/UVB-лучей и предотвращает фотостарение. Чем больше вы любите пляж и прогулки под солнцем, тем выше должен быть защитный фактор SPF. И не забывайте про солнцезащитные очки, чтобы не щурится от яркого света и не провоцировать морщинки вокруг глаз.

Умеренное очищение

С высокой температурой себум начинает выделяться обильнее и на лице появляется неэстетичный блеск. Если вы думаете, что в этом случае нужно умываться как можно чаще и усерднее, это не так. Жесткие средства для умывания разрушают естественный гидролипидный слой кожи, удаляют даже необходимые масла и заставляют сальные железы работать еще активнее. В итоге вы попадаете в замкнутый круг пересушенной и маслянистой кожи.

Ограничьте умывание до двух раз в день и обязательно используйте продукты, которые подходят для вашего типа кожи. Выбирайте средства без спирта, парабенов, вредных сульфатов и отдушек. Вечером практикуйте двойное очищение для тщательного удаления влагоустойчивых SPF-средств, излишков себума и остатков макияжа. На первом этапе используйте молочко или гидрофильное масло: они не только растворяют косметику и стойкие продукты, но и увлажняют кожу. На втором этапе умывайтесь пенкой или мицеллярным гелем, чтобы убрать излишки масел.

Глубокое увлажнение

В жару отдавайте предпочтение легким средствам и минимизируйте количество декоративной косметики. Интенсивное увлажнение летом — обязательное условие для поддержания тонуса, эластичности, мягкости и молодости кожи. Для сухой, нормальной и зрелой кожи предпочтительны флюиды, нежирные кремы и легкие эмульсии (можно посмотреть на сайте eva.ua). Жирному и комбинированному типу нужны себорегулирующие сыворотки, гели и эмульсии с матирующим эффектом.

Помимо увлажняющих и смягчающих компонентов (мочевины, гиалуроновой кислоты, коллагена), летние кремы должны содержать антиоксиданты, например, витамины C и E, которые препятствуют влиянию свободных радикалов и раннему старению кожи. Несколько раз в неделю и, в частности, на ночь делайте увлажняющие маски.

Дополнительный уход

Летом необходимо отшелушивать лицо, иначе ухаживающие продукты так и не проберутся глубже в кожу из-за ороговевших частиц. Выбирайте мягкие скрабы и проводите процедуру не чаще 2– 3-х раз в неделю. Желательно вечером, когда на улицу выходить уже не нужно. Для чувствительной и склонной к куперозу кожи самое время включить в уход антикуперозные средства. Они содержат компоненты, которые укрепляют сосуды, снимают отеки и уменьшают покраснения: пантенол, рутин, экстракты арники, гинкго билоба или конского каштана.

Комбинированную и жирную кожу в жару стоит баловать масками на основе глины для качественного очищения, уменьшения пор и регуляции выработки себума. Проблемной коже пригодится противовоспалительная маска, которая отлично успокаивает в случае обострения акне.

Во время долгой прогулки и пляжного отдыха не забывайте про увлажняющие и матирующие салфетки, термальную воду для лица и обычную для питья. Здоровье идет изнутри и любой уход будет работать на порядок слабее, если не употреблять достаточно жидкости в день.