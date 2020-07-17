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НАБУ подтвердило внезапные обыски в киевском суде - что происходит

Украина | Читати новину українською
НАБУ подтвердило внезапные обыски в киевском суде - что происходит НАБУ (фото — nabu.gov.ua)

Неожиданные новости поступили из Окружного административного суда Киева. Согласно обнародованным данным, в ведомстве начались обыски. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на объявление пресс-службы ведомства.

По обнародованным данным, озвученной правоохранителями основанием стали якобы "дела Майдана".

"В очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела — на основании постановления суда (на этот раз – Ленинского районного суда г. Кировограда). Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева в такой способ", — утверждают в суде.

Официальное представительство отметило, ведомство работает согласно обычному режиму.

Сейчас деталей почти нет. Событие прокомментировали в Национальном антикоррупционном бюро, которое и проводит обыски.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, могущих иметь значение для уголовного производства", — пояснили в ведомстве.

Представители бюро добавили, отдельные подробности относительно обысков появятся позже.

Как сообщал ONLINE.UA, 14 июля украинский парламент должен был рассматривать в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения председателя НАБУ. Однако сделать это не удалось, поскольку законопроект отправили на повторное рассмотрение в комитет.

Часть народных избранников утверждают, что законопроект в первоначальной редакции одобряют, чтобы немедленно отправить в отставку Артема Сытника. Доработку документа поддержали 248 нардепов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ОАСК, суд, обыски, следствие, дела Майдана, Украина, НАБУ
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