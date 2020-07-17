Бесплатно никто не будет раздавать - Минздрав озвучило новое предупреждение

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов поделился с украинцами важными данными — он заявил о том, что украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе МИД Дмитрию Кулебе добиваться получения вакцины от коронавируса как можно скорее.

Кроме того, по словам Степанова, он также лично обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины.

Однако министр обратил внимание на то, что бесплатно никто не будет раздавать вакцину.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "