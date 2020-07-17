Бесплатно никто не будет раздавать - Минздрав озвучило новое предупреждение

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов поделился с украинцами важными данными — он заявил о том, что украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе МИД Дмитрию Кулебе добиваться получения вакцины от коронавируса как можно скорее. Кроме того, по словам Степанова, он также лично обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины. Однако министр обратил внимание на то, что бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "РБК-Украина".
Максим Степанов отметил, что у компании АstraZeneca уже сделали предзаказ вакцин несколько стран. К главам Минздрава именно этих стран он обратился по поводу приоритетного права Украины на получение доз. Глава ведомства подчеркнул, что в первую очередь должны начать прививать медработников.
"Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых", — подчеркнул глава Минздрава.
Как известно, ученые со всего мира продолжают работу над созданием массовой вакцины против инфекции COVID-19. Американский бизнесмен и филантрон Билл Гейтс недавно поделился своей позицией по этому поводу — он заявил, что вакцину должны получить прежде всего бедные слои населения. По мнению предпринимателя, ее не нужно первым делом распространять среди тех, кто больше заплатит.
"Если мы допустим распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и локаций, где существует наибольшая потребность, мы получим пандемию, которая продлится дольше, принесет еще больше несправедливости и станет причиной гибели большего числа людей", — пояснил соучредитель Microsoft.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Израильском институте биоисследований официально заявили, что провели успешные доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.