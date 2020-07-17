Шансов не было - в Раде поразили заявлением о резонансном скандале

В Верховной Раде не рассматривать законопроект скандального нардепа Максима Бужанского. Судьбу резонансного документа пояснила Евгения Кравчук — заместитель лидера фракции "Слуга народа". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее словам, осенью, когда начнется учебный процесс в школах, рассмотрение законопроекта не будет иметь смысла.

"Поскольку к осени он потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", — пояснила Кравчук.

Вместе с тем она назвала ошибкой внесение законопроекта в повестку дня на неотложные внеочередные заседания, которые продолжались на этой неделе.

"Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это лишний раз оказался для наших оппонентов с одной и с другой стороны подразнить общество. Мы, как комитет рекомендовали его отклонить", — добавила нардеп.

Напомним, законопроект Бужанского предложил отменить часть закона о языке, которая вводит русский как главный язык обучения для учащихся 5-11 классов в русскоязычных школах. Нардеп предлагал отсрочить на три года это решение.

В профильном комитете призвали отклонить инициативу, однако нардепы согласовали ее внесения в повестку дня.

Как сообщал ONLINE.UA, спикер Дмитрий Разумков выступил с громким заявлением — он неожиданно признался, что выступает за пересмотр языкового закона в Украине. По словам спикера парламента, речь не идет об установке второго или третьего государственного языка в стране, но он вспомнил жителей Донбасса, которые в основном говорят на русском языке, и призвал уважать их позицию, потому что они также граждане Украины.