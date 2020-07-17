НАБУ вручило подозрение скандальному судье Вовку - все детали

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении скандальному главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда. Согласно последним данным, судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Центра противодействия коррупции в социальных сетях.

Отметим, что 17 июля официально стало известно о том, что в Окружном административном суде Киева проводят обыски — об этом заявила пресс-служба суда. Среди озвученных оснований — якобы расследования "дел Майдана". В пресс-службе суда отметили, что их голова Вовк в отпуске. В этот же день в НАБУ сообщили, что действительно осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда Киева, а также в Государственной судебной администрации "для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства".

Что важно понимать, Окружной админсуд Киева известный такими скандальными решениями как: об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка". Кроме того, сейчас правоохранители также расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Стоит обратить внимание на то, что Центр противодействия коррупции недавно обратился ко всем украинцам с важным предупреждением — ЦПК заявил, что глава государства Владимир Зеленский уже поддержал голосования народных избранников за законопроект, который подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро. По словам антикоррупционеров, этим проектом фактически можно будет уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 14 июля украинский парламент должен был рассматривать в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения главы НАБУ, однако этого не произошло.