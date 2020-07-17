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ВОЗ отнесла Украину к особой категории из-за коронавируса - что это означает

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ВОЗ отнесла Украину к особой категории из-за коронавируса - что это означает Коронавірус (фото — flickr.com)

Украина попала в список стран, в которых коронавирус COVID-19 распространяется с чрезмерной скоростью. Причины такой оценки со стороны Всемирной организации здравоохранения пояснил ее представитель в Киеве Ярно Хабихт. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Новое время".

По словам представителя ВОЗ, в Украине зарегистрировали всплеск новых случаев летом.

"Украина — одна из пяти-шести европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число вируса больше единицы, к тому же смертность остается относительно низкой, 2-3%", — подчеркнул Хабихт.

Он пояснил, в начале весны удар пандемии сконцентрировался на Западной Европе. С приходом лета фокус сместился на Восток.

"Если в марте интенсивнее росла заболеваемость в странах Западной Европы, то сейчас фокус эпидемии сместился на восток. Украина — также страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны к увеличивающейся нагрузки, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", — пояснил представитель организации.

Напомним, по состоянию на утро в пятницу, 17 июля, по всей Украине подтвердили 57 264 случаи коронавирус COVID-19. В целом в течение последних дней сохраняется тенденция — количество тех, кто выздоровел за сутки, превышает количество новых инфицированных.

Карантин длится с середины марта. Его срок официально завершаются 31 июля, однако в Кабмине продолжается разработка постановления о пролонгации на месяц.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения признали, что количество новых случаев COVID-19 немного повысилась из-за наращивания тестирования по всей стране. Доля положительных результатов по состоянию на середину июля составляет примерно 10%.

Источник: Новое время Теги: коронавірус, эпидемия, Украина, пандемия, Ярно Хабіхт, ВОЗ
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Обновлено:18:11, 17.07.2020

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