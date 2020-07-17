ВОЗ отнесла Украину к особой категории из-за коронавируса - что это означает

Украина попала в список стран, в которых коронавирус
По словам представителя ВОЗ, в Украине зарегистрировали всплеск новых случаев летом.
"Украина — одна из пяти-шести европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число вируса больше единицы, к тому же смертность остается относительно низкой, 2-3%", — подчеркнул Хабихт.
Он пояснил, в начале весны удар пандемии сконцентрировался на Западной Европе. С приходом лета фокус сместился на Восток.
"Если в марте интенсивнее росла заболеваемость в странах Западной Европы, то сейчас фокус эпидемии сместился на восток. Украина — также страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны к увеличивающейся нагрузки, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", — пояснил представитель организации.
Напомним, по состоянию на утро в пятницу, 17 июля, по всей Украине подтвердили 57 264 случаи коронавирус
Карантин длится с середины марта. Его срок официально завершаются 31 июля, однако в Кабмине продолжается разработка постановления о пролонгации на месяц.
Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения признали, что количество новых случаев