Три сценария - в Кабмине поделились с украинцами важными данными

Министерство науки и образования Украины разработало три сценария начала учебного года в условиях карантина. Первый из них предполагает традиционный и привычный для всех процесс. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ведомства.

По словам исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета, считается, что для подавляющего большинства регионов 1 сентября станет привычный — ученики пойдут в школу.

"Совместно с МОЗ мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может осуществляться в смешанной форме", — пояснил чиновник.

Шкарлет отметил, решение по одному из сценариев будут принимать представители региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они будут ориентироваться во время этого на эпидемическую ситуацию в своем районе.

Известно, что первый вариант основывается на низком уровне заболевании — это позволит школьникам посещать учреждения для обучения. Второй сценарий предусматривает дистанционный процесс через высокий уровень заболеваемости. Третий вариант в министерстве оценили как наиболее вероятный — он станет комбинацией дистанционного обучения с посещением школ. Для этого все организуют с максимальным соблюдением противоэпидемических правил.

Напомним, карантин в Украине ввели в середине марта. Первые послабления стартовали в мае, однако летом Украина столкнулась с новыми вспышками COVID-19 . По состоянию на июль процесс вывода страны из режима ограничений затормозил.

Уже в пятницу, 17 июля, общее количество диагнозов COVID-19 составила 57 264.

Как сообщал ONLINE.UA, карантин в Украине завершается 31 июля. Министерство здравоохранения планирует пролонгировать решение и внести в него коррективы, которых требует время.

Соответствующее постановление о продлении еще разрабатывают. Предполагается, что карантин пролонгируют минимум до 31 августа. Вместе с этим режим претерпит изменений.