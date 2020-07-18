Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака

С Тельцами не сложно. Обнял, сказал, что красивая, умная. Если ничего в голову не лезет, спроси "хочешь кушать?" И все, ты — идеальный мужчина. счастье для Тельца — это много путешествовать, вкусно есть и быть рядом с любимым человеком...

Дева — это не соотношение веса и роста, — это соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе. Девы быстро устают быть сильными женщинами, устают "понимать", "входить в положение", "прощать". Девы иной раз просто ненавидят себя за то, что все воспринимают близко к сердцу.

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодняшний день можете посвятить только себе, поработайте над фигурой, запишитесь на процедуры в салон по уходу за кожей или же на массаж. Побалуйте себя, ведь это ещё никому не навредило!

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам стоит спокойнее относиться к тому, что будет относиться к делам рабочим. В подобном развитии вещей есть глубокий смысл, который вы поймете к вечеру ближе.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком посмотреть вместе какой-нибудь веселый, интересный и занимательный фильм, который обязательно поднимет ваше настроение и подкинет пару-тройку тем для дальнейшего обсуждения, а значит, сделает вас ближе друг другу.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня в вашей крепости (т.е. доме) будет твориться такое, что вы будете счастливы возможности уединиться хотя бы в ванной. Если успеете закрыть защелку — вам обеспечен относительно спокойный вечер.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Какое-то блюдо, а может быть — обстановка, в которой вы будете кушать, сегодня может вызвать у вас воспоминания, причем, возможно, довольно неприятные. Избегайте употребления алкоголя, нынче это совершенно ни к чему. Если экскурс в историю в ваши планы не входит, уделите пище поменьше внимания, остановившись на самом что ни на есть традиционном для вас блюде и съев его в привычном окружении.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Тельцам не стоит перенапрягать глаза. Постарайтесь как можно времени проводить у монитора, не увлекайтесь книжками с мелким шрифтом, откажитесь от вязания и шитья. Благо подобного рода жертвы придется принести ненадолго.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня судьба дает вам уникальный шанс найти свое личное счастье или убедиться, что оно у вас уже есть. Что для этого нужно делать — заранее неизвестно. Вы сами все поймете в процессе. Доверяйте своим интуиции и чутью и поступайте в полном соответствии с данными ими инструкциями.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня ситуация, возможно, сложится таким образом, что вам придется действовать немедленно, времени на раздумья не останется вовсе. Запаситесь несколькими вариантами решений заранее.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет мешать все что угодно, начиная с погодных условий, заканчивая мыслями о политической ситуации в стране. Причина же проста, как пареная репа — тривиальное нежелание работать. Ну и не работайте, зачем же себя мучить?

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Главный овощ этого дня — капуста. Начните со щей или борща, либо, если эти супы вас не устраивают или отсутствуют в меню, закажите мясной бульон с брокколи или брюссельской капустой. Тушеная с копченостями или жаренная с фундуком капуста пойдет в качестве второго блюда, ну а с закуской и так все понятно — традиционная квашеная, правда, возможно, приготовленная не самым обычным способом.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Не исключено, что в роли вашего волшебного спасителя сегодня выступит самый что ни на есть тривиальный бутерброд с сыром. Впрочем, почему тривиальный? Если грамотно подходить к делу, даже из самого простого бутерброда можно сделать настоящее произведение искусства. Добавить ветчинки, чуть подогреть, положить сверху пару кружочков помидора, посыпать зеленью.. Другой вопрос — можно ли будет сей сэндвич именовать бутербродом с сыром. Но разве это важно?

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня у вас все мысли будут заняты чем угодно, но только не работой. Постарайтесь привести себя в чувство (особенно важно пробудить чувство ответственности), но больше 15 минут на это дело не тратьте, если не получается — плюньте.

Любовный гороскоп для Близнецов

Ощущение полета и волшебной сказки, главным героем которой вы неожиданно стали. Ничто не сможет испортить вам сегодня настроение. Глядя на вас, люди будут думать: "Бывают же счастливые люди!" — и потихоньку вам завидовать. Белой завистью. Побольше бы таких дней.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Если вы не клоун, на людях лучше не показываться.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день весьма неплохой эффект могут дать альтернативные способы лечения, однако применять их вам следует предельно осторожно, согласуя свои действия с рекомендациями вашего лечащего врача.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Как бы вы с вашим любимым человеком ни были близки по духу друг другу, все же люди вы разные. Сегодня при решении некоторых вопросов этот фактор обязательно надо будет учесть. В противном случае кто-то из вас двоих останется недоволен результатом и вечер для него будет испорчен.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот выходной день вам было бы лучше не предаваться чревоугодию и лени, а, напротив, посвятить время улучшению своей физической формы, а также отдать предпочтение легкой нежирной пище.

Бизнес-гороскоп для Раков

Постарайтесь сегодня принять к сведению все то, что вам скажет ваш любимый человек. Даже если он совершенно не разбирается в том, чем вы на работе занимаетесь, он наверняка даст вам очень ценный и интересный совет, который вы еще не раз вспомните в будущем.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше постарайтесь не выделяться, зачем беспокоить сумасшедших?

Кулинарный гороскоп для Раков

Если вы давным-давно не ели на завтрак яичницы, самое время исправить данное упущение. Это блюдо может быть вовсе не настолько отвратительным, как кажется на первый взгляд. А вечером... Вечерняя погода и витающее в воздухе настроение будут способствовать появлению неплохого аппетита. И вам если вдруг к тому же захочется побаловать себя чем-нибудь вкусным, непременно найдите местечко, где можно отведать заливное из судака.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

В жизни вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с вашей помощью. Какого рода помощь ему понадобится, сказать сложно не только звездам, но даже и ему самому, однако вы это каким-то образом поймете. Любящее сердце всегда все понимает без слов...

Бизнес-гороскоп для Львов

Из-за постоянных поисков идеального подхода к делам, вашего вечного сомнения "а правильно ли я поступаю" и недостаточной решительности вы кажитесь окружающим и вашему шефу человеком, который никак не может понять, что же ему нужно. Если это не так, докажите всем, что они не правы.

Гороскоп здоровья для Львов

Ничего дурного в том, чтобы время от времени почитать медицинскую литературу, конечно, нет — познавательно. Однако сегодняшний день категорически для таких занятий негоден — уж слишком вы будете впечатлительны.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежа вю. Не стоит мучатся, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше.

Кулинарный гороскоп для Львов

Питаться нынче лучше всего в компании. Желательно — в теплой и веселой. Самым простым и естественным решением в этом случае является поход в гости со своим тортом. Если вы не любите сладкого, или просто хотите как следует поесть — приглашайте друзей в ресторан, кухню которого вы уже успели как следует изучить и чьи интерьеры не наводят на вас тоску по домашним стенам. Если же и этот вариант вас не устраивает, придется устроить большой обед дома.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

В этот день вам не придется долго заставлять себя забыть о рабочих проблемах. Это получится настолько естественно и непринужденно, что вам только и останется, что удивляться результату.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что вы хотите от него добиться и, следовательно, как ему поступать в создавшейся непростой ситуации. Постарайтесь создать доброжелательную атмосферу, которая поможет ему быстрее сориентироваться в том, что происходит.

Кулинарный гороскоп для Дев

Не спорьте со своими желаниями сегодня. Если вас вдруг захочется тушеных в меду бананов с виноградом и телятины с маринованными персиками — значит надо просто найти место, где ваш заказ смогут выполнить. Тот факт, что ничего подобного не в состоянии приготовить в ближайшей едальне, совершенно не означает, что от своих планов надо отказываться.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня звезды рекомендуют Девам начать серьезно накачивать мышцы. Сделайте все возможное для того, чтобы они сейчас максимально окрепли и были готовы к непростым нагрузкам, которые ожидают их в будущем.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Постарайтесь сегодня не принимать поспешных выводов, которые касаются вашего самочувствия, ошибаются даже самые высококвалифицированные специалисты, почему бы не ошибиться вам?

Бизнес-гороскоп для Весов

В этот день вам можно будет только позавидовать: работа не будет мешать отдыху, отдых — работе, и все это вместе будет лишь способствовать тому, чтобы вы почувствовали себя по-настоящему счастливым, свободным и зрелым человеком. Сохраните это ощущение на несколько дней минимум.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня поведение любимого будет во многом нелогичным, непонятным и непредсказуемым, что, с одной стороны, очень усложнит ваши с ним отношения, а с другой — сделает их куда более разнообразными, интересными и яркими. Главное, не бояться наделать ошибок.

Кулинарный гороскоп для Весов

Если внутренний голос потребует маринованных бананов, придется вам их найти. Игнорировать его слова сегодня не стоит, хотя бы потому уже, что подсознание, чье мнение доводится до вас таким образом, куда ближе к организму, нежели разум, и, следовательно, лучше осведомлено о его, организма, потребностях. Так что — вперед, за маринованным бананами.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам настоятельно рекомендуется как можно больше времени провести на свежем воздухе в обществе близких вам людей. Наверняка они соскучились по вам и у них есть о чем вам рассказать. Вашего же активного участия в беседе не понадобится: пусть мозг отдыхает.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется что-то вам доказать, причем очень для него важное. На ваш же взгляд это важное окажется вовсе не таким необходимым, поэтому вы будете слушать его невнимательно и упускать звенья логической цепи, чем рискуете очень его обидеть.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня окружающие будут склонны отыскивать тайный смысл в ваших словах и обижаться на найденное. Не давайте им такой возможности.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Уделите проблеме питания как можно больше времени, сегодня это будет важно. Во-первых, потому, что есть в спешке нынче небезопасно и совершенно не полезно, а во-вторых — из-за того, что пока вы будете неторопливо перелистывать меню, размышляя, на чем остановить свой выбор, может появиться новое, совершенно неожиданное и чрезвычайно привлекательное предложение, упустить которое было бы крайне обидно.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче обращайте внимание на сроки годности продуктов: велика вероятность отравления просроченными товарами. Если у вас что-либо вызвало подозрение, лучше не рискуйте и выбросьте подозрительный продукт от греха подальше.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня в пищу рекомендуется употреблять то, с чего начинается жизнь. Это могут быть яйца (куриные, перепелиные, страусиные — на ваш вкус) в разнообразных видах, икра (заморские сорта — баклажанная, кабачковая, а также грибная, не подойдут — принцип приготовления неподходящий), на худой конец — цыпленок или молодое мясо, хотя это уже почти совсем не то.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня звезды рекомендуют вам насладиться всеми прелестями жизни, которые вам доступны. Делать угрюмое лицо и на любое предложение развлечься мрачно отвечать "я занят" сейчас не стоит.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче Стрельцы будут склонны переживать о своем здоровье больше обычного. Вряд ли ситуация того заслуживает. Не читайте медицинских публикаций — спокойнее будете.

Любовный гороскоп для Стрелецов

В отличие от других знаков зодиака, вам построение совместных планов противопоказано. И вообще каких бы то ни было планов. Живите сегодняшним днем, цените каждую секунду вместе, можете даже устроить маленький праздник своей половинке. Главное — не думайте о завтрашнем дне.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуетесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня звезды рекомендуют вам создать для вашего любимого человека максимальный уют. Конечно, оптимальным вариантом был бы затопленный камин или испеченные в печке пирожки, однако можно ограничиться и уютным ночником над кухонным столом, на котором будет стоять потрясающе вкусный ужин из духовки...

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете разрываться меж желанием многое изменить и боязнью потерять то, что имеете. Ищите золотую середину.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Уже когда вам начнет казаться, что ситуация полностью выходит из-под вашего контроля, вам на помощь придет знающий человек, который поможет вам уладить все возникшие вопросы и трудности. Это ещё раз докажет вам, что ни при каких обстоятельствах не надо падать духом.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Кто ходит в гости по утрам... Впрочем, вечером тоже может весьма неплохо получиться. И накормят вас в гостях, скорее всего, весьма славно. Особенно хорошо хозяевам будут удаваться сладкие блюда. А уже если они решат сотворить Наполеон, восторгу гостей не будет предела. Только, пожалуйста, не надо пытаться съесть весь торт в одиночку. Даже если получится, лучше от этого никому не будет.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день для хорошего самочувствия вам будет необходим свежий воздух. Попробуйте организовать выезд на природу, даже если вы терпеть не можете пикники. Можно ведь просто погулять.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Водолеев

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынче на вашей кухне должно быть как можно больше народу. Но не праздного, а активно вам помогающего. В одиночестве справиться будет сложновато.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Ваша обычная общительность в сегодняшний день просто будет бить все рекорды. Вы станете настоящим оратором, который способен заставить всех поверить в свои речи. В деловой сфере вам не будет сегодня равных, вы сможете договориться с кем угодно и о чем угодно!

Гороскоп здоровья для Водолеев

Чем больше вы будете двигаться, тем выше вероятность, что никакие хвори вас нынче не достанут — просто не угонятся. В то же самое время, покойно сидя дома в кресле под пледом, вы вполне можете стать объектом нападения целого букета разнообразных проблем. Первой наверняка окажется отсиженная нога.

Любовный гороскоп для Водолеев

Вы стоите на пороге какого-то важного поворота вашей личной жизни. В какую сторону он будет: к хорошему или к плохому, звёзды вам пока говорить не хотят, потому что иначе неинтересно будет. Просто наслаждайтесь последними минутами тишины, покоя и прозрачности ситуации...

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 18 июля 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Собираясь сегодня откушать дивное изобретение темпераментных итальянцев, именуемое пиццей, не забудьте, что под оной подразумевается оригинальный национальный продукт, отвечающий определенным (и очень не простым) стандартам приготовления, а отнюдь не большая булка с колбасой и сыром, намазанная кетчупом. И если вам предложат не то, что следовало бы, как минимум не соглашайтесь это есть.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день необходимую для вашего организма энергию вы сможете почерпнуть в здоровом восьмичасовом сне а также в свежевыжатых соках, особенно цитрусовых. Однако не стоит увлекаться ими сверх меры — это же касается и сна.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вероятны проблемы с самочувствием, которые вполне могут перерасти в проблемы с работой. Не исключено, что этот день следует провести в заботах о своем здоровье, чтобы не свалиться надолго.

Любовный гороскоп для Рыб

Выгляните в окно. Вам не слишком-то нравится то, что вы там видите? Значит, пришла пора сделать мир вокруг себя чуточку лучше. Поднимайте домашних на маленький субботник — и путь результаты ваших усилий будут не слишком заметны — они будут, а это главное.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры — это принесет пользу в будущем.