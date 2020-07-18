У Зеленского сообщили шокирующие новости о жителях Донбасса

Российский глава Владимир Путин уже второй год раздает российские паспорта на Донбассе, продолжая эту незаконную паспортизацию и сейчас, несмотря на пандемию коронавируса. Боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР", которых курирует Кремль, разрешили выезд жителям ОРДЛО в Россию за паспортами РФ после двухмесячного запрета, введенного из-за коронавирусного карантина. Российские оккупационные власти, несмотря на угрозу распространения коронавируса, приняли это очередное решение против Украины, чтобы как можно быстрее все жители оккупированного Донбасса незаконно получили российское гражданство, которых Путин планирует использовать для своих корысных целей. На сегодняшний день уже более 200 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта. Такие шокирующие данные привела заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в эфире украинского канала, передает ONLINE.UA.

"По информации, которой я владею, последняя цифра, которая была — это где 200 тысяч, из тех источников, которые мы располагаем, это о полученных паспортах граждан РФ", — уточнила чиновница.

При этом Голованчук отметила, что с ОРДЛО за время оккупации на подконтрольную Украине территорию выехали сотни тысяч людей. В частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше — из Крыма.

Эти же цифры ранее подтверждал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, в первую очередь российские паспорта получает руководство, военнослужащие, чиновники с оккупированных территорий, так как таким образом России проще платить им заработную плату из бюджета РФ.

Напомним, Путин упростил получение российского паспорта жителям Донбасса весной 2019 года. Он решил сделать "россиянами" не только жителей ОРДЛО, но и всего Востока Украины. Ни в Украине, ни в мире эти документы не признают. Официальный Киев называет паспорта РФ на Донбассе филькиной грамотой и никчемными бумажками, но призывает не осуждать и вдумчиво оценивать решение украинцев получить эти "документы". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба напоминает, что Россия грубо нарушает международное право, выдавая свои паспорта на Донбассе, но многим местным жителям ОРДЛО приходится их получать под давлением оккупантов, которых курирует Кремль.

Важно знать, что согласно украинскому законодательству гражданин Украины не имеет права иметь два гражданства. Следовательно, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, то это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако прекратить гражданство определенного лица может только Президент Украины своим указом. Поэтому автоматически при получении паспорта другого государства паспорт Украины не аннулируется, но риски потерять гражданство Украины есть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин готовит для Донбасса два сценария — "абхазский", когда нелегальные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет.