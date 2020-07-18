Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июля

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло — в субботу, 18 июля, зафиксировано 847 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 58111 человек, из них 1477 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 30525 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 18 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2271 случай;

Волынская область — 3219 случаев;

Днепропетровская область — 1183 случая;

Донецкая область — 791 случай;

Житомирская область — 1584 случая;

Закарпатская область — 4318 случаев;

Запорожская область — 665 случаев;

Ивано-Франковская область — 3385 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

г. Киев — 6797 случаев;

Киевская область — 3229 случаев;

Львовская область — 7891 случай;

Луганская область — 105 случаев;

Николаевская область — 510 случаев;

Одесская область — 2492 случая;

Полтавская область — 348 случаев;

Ровенская область — 5015 случаев;

Сумская область — 355 случаев;

Тернопольская область — 2394 случая;

Харьковская область — 2971 случай;

Херсонская область — 209 случаев;

Хмельницкая область — 963 случая;

Черновицкая область — 5289 случаев;

Черкасская область — 818 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 18 июля заболели уже более 14 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 239 тысяч новых случаев в 166 странах мира. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали более 74 и почти 40 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 34 тысяч человек, общее число заболевших уже превышает миллион людей. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 759 тысяч.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 5,124 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 599 тысяч людей, вылечились – почти 8,5 млн пациентов.

Важно отметить, что нынешняя волна пандемия коронавируса может стать не последней. Медики прогнозируют, что миру придется пережить не только вторую, но и третью волну, в период которой заболевших будет еще больше, чем сейчас. Такой неутешительный прогноз сделал американский врач Чад Крилич, который считает, что новая вспышка коронавируса неминуема осенью, когда начнется сезонная эпидемия гриппа.

Не стоит забывать, что на сегодня единственным способом защититься от коронавируса является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.