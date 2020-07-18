Украина переходит на новую систему карантина - как теперь придется жить украинцам

Карантин в Украине действует до 31 июля, но власти планируют его продлять минимум на месяц. Действовать ограничения будут по новым правилам, согласно которым регионы страны поделят на четыре зоны и только в "красной" зоне, где будет превышен порог заболеваемости коронавирусом, будут вводиться жесткие ограничения, которые действовали в стране в марте-апреле. Как теперь придется жить украинцам в условиях новой карантинной системы, пояснил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала, сообщает ONLINE.UA.

"Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Красная — это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны — более легкие зоны, которые ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, следуя противоэпидемическим требованиям, будут работать сферы экономики", — рассказал Ляшко.

Главный государственный санитарный врач пояснил, какие карантинные ограничения будут вводиться в каждой из эпидемических зон. Останавливать транспорт, закрывать заведения, по словам Ляшко, будут только в "красной" зоне.

"Далее включается зонально по районам или городам областного значения, и это сразу показывает этот район на нашей карте на сайте Кабмина, Минздрава. Если показывает красный, это означает, что рестораны не работают, общественный транспорт не ходит, если желтая — работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 кв м., или будет действовать некое ограничение до 23 часов. И это будет удобнее и легче отслеживать и управлять ситуацией", — уточнил Ляшко.

Чиновник подчеркнул, что "тотального закрытия" школ во всей Украине не будет, если "не будет превышен эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеваниям". Он добавил, что уровень заболеваемости в Министерстве здравоохранения будут отслеживать еженедельно.

"Мы уже знаем, что такое эпидпорог, условный, не такой, который у нас всегда был для гриппа и гриппоподобных заболеваний. Если „красная зона“ — школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школы открываются", — пояснил Ляшко.

Одновременно он предупредил, что Украине нужно готовиться к росту заболеваемости COVID-19 осенью, так как коронавирус имеет сезонность. По словам Ляшко, в период сезонного роста гриппа, может произойти новая вспышка коронавируса в Украине.

"С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа. Это будет ноябрь, это первая волна, февраль, это вторая волна. Тогда у нас может состояться большой рост. Здесь нам надо подготовиться", — предупредил замглавы Минздрава.

В связи с такой опасностью Ляшко призвал украинцев, как только появится вакцина против гриппа, обязательно вакцинироваться. Это, по его утверждение, позволит исключить коинфекцию.

Важно отметить, что ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов обращал внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в Украине не идет на спад. Это свидетельствует о том, что осенью властям страны, возможно, снова придется вводить жесткий карантин. По словам министра, это как в анекдоте про шансы встретить динозавра на улице, примерно 50 на 50 — либо встретишь, либо нет. Максим Степанов отметил, что все же есть конкретные факторы, которые на это влияют. Речь идет о сезонных болезнях, например грипп, когда заболеваемость может расти.