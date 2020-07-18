Евросоюз экстренно обратился к Украине и России - в чем дело

В Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором подняли вопрос агрессии России против Украины на Донбассе и незаконной оккупации Крыма. На этом заседании представители Европейского Союза уверили, что остаются непоколебимыми в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. При этом в ЕС экстренно обратился к Украине и России, призвав реализовать Минские соглашения, результатом которых должно стать восстановление международно признанных украинских границ. Комментируя переговоры официального Киева и Москвы в Минске, в ЕС, в частности, отметили, что ждут продвижения по таким вопросам, как одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье, обновленного плана разминирования и взаимного освобождении удерживаемых лиц, связанных с конфликтом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования, обеспечивая соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", — отмечается в заявлении.

В ЕС отметили, что ждут от России, которая является подписантом Минских соглашений, выполнения взятых на себя обязательства путем конструктивных действий в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата. Европейские политики призвали команду российского президента Владимира Путина использовать свое большое влияние на вооруженные формирования в ОРДЛО, которых поддерживает Кремль, для выполнения Минских обязательств в полном объеме.

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролирующих поддерживаемые Россией вооруженные формирования", — отмечается в заявлении.

Также в ЕС призвали открыть временно закрытые из-за карантина КППВ и ввести простые и адекватные процедур пересечения линии разграничения на Донбассе, без лишних ограничений.

"В этом контексте мы приветствуем политическую волю и конструктивный подход Украины по урегулированию этого конфликта. Открытие остальных временно закрытых КППВ является чрезвычайно важным, и мы призываем к простым и адекватных процедур пересечения, без лишних ограничений", — подчеркнули в ЕС.

Напомним, ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципиально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского считают, что Минские соглашения, за которые держится Путин, хотя сам их и не выполняет, не отражают нынешних реалий и их нужно пересмотреть.