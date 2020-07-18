На саммите ЕС разгорелся резонансный скандал - что случилось

В Брюсселе завершился первый день саммита ЕС, который собрали впервые после начала пандемии коронавируса. На повестке дня у европейских политиков стоят вопросы принятия долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы в размере более 1 трлн евро и распределения фонда восстановления экономики. План по спасению от кризиса оказался под угрозой из-за разногласий между мировыми лидерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, на которой сейчас лежит особая ответственность, поскольку Германия с 1 июля занимает по ротации пост председателя Евросоюза, не исключает, что стороны не придут к согласию и во второй, заключительный день саммита 18 июля, так как переговоры находятся в сложной фазе из-за жесткой позиции главы нидерландского правительства Марка Рютте.. Что произошло на встрече лидеров ЕС, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АFP.

Как известно, на саммите ЕС планируют договориться о выделении безвозвратной помощи государствам Евросоюза, сильнее других пострадавшим от коронавируса. Планам Брюсселя выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостоят главным образом Австрия и Нидерланды. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, что такое решение расходится с интересами австрийских налогоплательщиков, а представители Нидерландов предлагают увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не согласны Италия и Испания.

Напомним, внеплановый саммит Евросоюза собрали для обсуждения семилетнего бюджета ЕС в размере 1,074 триллиона евро и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса в размере 750 миллиардов евро. У стран-членов ЕС нет предварительного согласия ни в отношении способов наполнения бюджета и фонда восстановления, которые потребуют крупных госзаймов и введения новых налогов в Европе, ни по поводу будущего распределения между государствами дотаций из евроказны. Согласно последним оценкам Еврокомиссии, в 2020 году сообщество ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель решилась на неожиданное признание — она заявила, что переговоры лидеров Европейского Союза относительно предложенного бюджета и плана восстановления экономики блока на фоне пандемии будут крайне жесткими.