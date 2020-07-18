В НАТО предупредили об угрозе из-за решения Путина относительно Украины

Российский глава Владимир Путин неоднократно подтверждал, что не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, поэтому уже в ближайшей перспективе есть большая вероятность того, что Россия начнет новое масштабное наступление против Украины, об угрозе которого ранее заявила разведка Минобороны и западные военные эксперты. Очередным доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина, который накануне объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной. В НАТО обеспокоены этим решением, так как Россия всегда скрывает свои учения от обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по Альянсу полностью соблюдают его. Об этом написала официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter, сообщает ONLINE.UA.

"Россия продолжает использовать лазейки, чтобы избежать прозрачности… Со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его", — отреагировала Лунгеску на решение Путина.

При этом в Госдуме РФ заявили, что Путин приказал провести проверку войск в России в ответ на учения НАТО. Зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что в течение проверки будут установлены боеготовность и боевая выучка личного состава и техники. Швыткин добавил, что в ближайшее время подобные проверки могут пройти в Северном и Центральном военных округах.

Как известно, внезапная проверка войск по приказу Путина началась 17 июля. Ее якобы решили провести для оценки способности российских военных обеспечить безопасность на юго-западе РФ. В Минобороны РФ запланировали провести 56 тактических учений, в которых примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

Украина решила ответить на решение Путина. С учетом накопления российских войск у украинских границ под предлогом подготовки учений " Кавказ-2020 ", Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины с участием стран НАТО планируют в это же время — в последнюю декаду сентября — провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020 ".

Напомним, несколько дней назад главное управление разведки сообщило, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина экстренно готовится к полномасштабному наступлению России со стороны Крыма.