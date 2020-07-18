Это не может происходить под угрозой санкций - Брюссель внезапно решил уступить Путину

Скандальный российский газопровод "Северный поток-2 ", по которому Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, вызывает много споров в Евросоюзе. Главными противниками газопровода выступают США, которые пытаются заблокировать преокт мощными санкциями. В частности, в Госдепе США анонсировали введение санкций против инвесторов, которые вкладывают в российский проект от 1 млн долларов или предоставляют технологии или услуги, которые "прямо и значительно" вносят вклад в способность России строить газопроводы для экспорта. В Германии назвали эти планы Вашингтона нарушением суверенитета Европы. На сторону России и Германии неожиданно для всех стал и Евросоюз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал санкционные планы Вашингтона и заявил, что политика Европы не может происходить под угрозой санкций. Об этом говорится в заявлении Борреля, распространенном 18 июля, сообщает ONLINE.UA.

"Санкции, которые ввел или угрожает ввести Вашингтон, бьют по европейским компаниям, которые ведут "легитимный бизнес". Я глубоко обеспокоен тем, что Соединенные Штаты стали чаще вводить санкции или угрожать санкциями против европейских компаний и интересов. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", — возмутился Боррель планами Вашингтона.

Представитель ЕС подчеркнул, что когда стороны имеют общие цели внешней политики и политики безопасности, то могут получить большую пользу в результате скоординированных и целенаправленных санкций, введенных вместе с партнерами.

"Мы видели много таких положительных примеров и продолжим координировать действия там, где сможем. Европейский Союз всегда открыт к диалогу, если существуют разногласия в политике. Но это не может происходить под угрозой санкций", — подытожил Боррель.

Таким образом в ЕС отреагировали на заявление Госдепартамента США, который анонсировал включение в проекты, подпадающие под санкции, "Северный поток-2 " и "Турецкий поток". 17 июля конгрессмены США поддержали обещанные Госдепом санкции. Под них могут попасть лица, которые по состоянию на данный момент участвуют в финансировании, строительстве, прокладке труб или иных услугах, связанных с прокладкой "Северного потока-2 " или "Турецкого потока".

Важно отметить, что команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.

Против американских санкций относительно "Северного потока-2 " выступает также Австрия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия обвинила США в нарушении суверенитета Европы. В Берлине считают, что Вашингтон не имеет права решать, как Европа будет получать энергию.