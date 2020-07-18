Это не может происходить под угрозой санкций - Брюссель внезапно решил уступить Путину

Скандальный российский газопровод "Северный
"Санкции, которые ввел или угрожает ввести Вашингтон, бьют по европейским компаниям, которые ведут "легитимный бизнес". Я глубоко обеспокоен тем, что Соединенные Штаты стали чаще вводить санкции или угрожать санкциями против европейских компаний и интересов. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", — возмутился Боррель планами Вашингтона.
Представитель ЕС подчеркнул, что когда стороны имеют общие цели внешней политики и политики безопасности, то могут получить большую пользу в результате скоординированных и целенаправленных санкций, введенных вместе с партнерами.
"Мы видели много таких положительных примеров и продолжим координировать действия там, где сможем. Европейский Союз всегда открыт к диалогу, если существуют разногласия в политике. Но это не может происходить под угрозой санкций", — подытожил Боррель.
Таким образом в ЕС отреагировали на заявление Госдепартамента США, который анонсировал включение в проекты, подпадающие под санкции, "Северный
Важно отметить, что команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.
Против американских санкций относительно "Северного
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия обвинила США в нарушении суверенитета Европы. В Берлине считают, что Вашингтон не имеет права решать, как Европа будет получать энергию.