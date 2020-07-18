Выполните обещание - украинцы обратились к Зеленскому с жестким требованием

Глава государства Владимир Зеленский оказался в эпицентре очередного резонансного скандала. После того, как Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций, украинский президент признался, что допустил нарушения и в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии. Речь идет о покупке и продаже облигаций внутреннего госзайма. Зеленский лично уведомил НАПК о произошедшем и заявил, что готов понести ответственность за нарушение закона. Украинцы не оставили без внимания этот факт и решили напомнить главе государства его предвыборное обещание уйти в отставку, если будет допущено нарушение закона. Соответствующая петиция с призывом уйти в отставку или признаться во лжи избирателям была опубликована на сайте президента 8 июля, а спустя 10 дней, 18 июля, обращение собрало 27326 подписей украинцев из 25 тысяч необходимых, поэтому команда украинского лидера должна его рассмотреть в ближайшее время, передает ONLINE.UA.

Автор петиции № 22/ 100754-еп напомнил Зеленскому, что тот 18 апреля 2019 года в эфире украинского телеканала заявил, что уйдет в отставку, если нарушит закон. По мнению инициатора петиции, этим он "обнадежил 73% избирателей во втором туре, который состоялся через четыре дня после этого заявления". Однако, по словам автора петиции, 7 июля 2020 года Зеленский "признался, что своевременно не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил Закон О предотвращении коррупции".

"Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 он солгал своим избирателям. Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этих громких заявлений. Если пообещал — то уходи!", — говорится в обращении.

Напомним, 7 июля Зеленский сообщил, что в 2019 году его семья получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в общей сумме 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. А согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения. По факту нарушения глава НАПК Александр Новиков составил и вручил Зеленскому два протокола в связи с административными нарушениями по статье 172-6 КоАП. Соответствующие материалы будут переданы в суд. В НАПК подтвердили, что президент лично сообщил о факте нарушения. В то же время президента Украины нельзя привлечь к ответственности во время пребывания его в должности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский заявил о готовности нести ответственность за нарушение законодательства в связи с несвоевременной подачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии своей семьи.