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Во Франции горит известнейший собор Петра и Павла - появились жуткие видео

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Во Франции горит известнейший собор Петра и Павла - появились жуткие видео Пожежа в соборі Петра і Павла в Нанті 18 липня (фото — скріншот відео)

Утром 18 июля во Франции произошло чрезвычайное происшествие — в Нанте загорелся известнейший собор Петра и Павла, который построили в XV веке. По данным главы пожарной службы генерала Лорана Ферле, из-за пожара практически полностью разрушен большой орган, а платформа, на которой он располагается, нестабильна и может обрушиться. В то же время крыша собора не пострадала, ей, по данным французских властей, разрушение не грозит. Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте тушат более ста пожарных, к локализации возгорания привлечено 45 машин. Что происходит на месте пожара в готическом соборе, показывают в соцсетях очевидцы происшествия на видео, передает ONLINE.UA.

Известно, что пожар начался в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные. На фотографиях видны столб дыма и пламя внутри собора, поднимающееся на высоту центрального нефа. Сейчас огонь остановлен, но пожар еще не потушен. По факту происшествия, полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители предполагают, что речь идет о поджоге.

"Мы приложим все усилия, чтобы определить причины пожара. Огонь будет побежден, ущерб будет значительным, но не катастрофическим и история с разрушительным пожаром 1972 года не повторится в полном объеме. Нам не грозит сценарий Нотр-Дам-де-Пари", — уверила горожан мэр Нанта Жоанна Роллан.

Напомним, собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, является одной из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте собор на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери. В 1972 году там уже был серьезный пожар, который разрушил крышу здания. Тогда причиной стали кровельные работы, проводимые с нарушениями. Реставрация продолжалась до 1985 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что весной прошлого года масштабный пожар произошел в кафедральном соборе Нотр-Дам де Пари. В результате всемирно известный памятник архитектуры, построенный в XIII веке, получил значительный ущерб — полностью разрушился шпиль здания, а также рухнула крыша.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Франция, Нант, пожар, собор Петра и Павла, видео
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