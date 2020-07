Во Франции горит известнейший собор Петра и Павла - появились жуткие видео

Утром 18 июля во Франции произошло чрезвычайное происшествие — в Нанте загорелся известнейший собор Петра и Павла, который построили в XV веке. По данным главы пожарной службы генерала Лорана Ферле, из-за пожара практически полностью разрушен большой орган, а платформа, на которой он располагается, нестабильна и может обрушиться. В то же время крыша собора не пострадала, ей, по данным французских властей, разрушение не грозит. Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте тушат более ста пожарных, к локализации возгорания привлечено 45 машин. Что происходит на месте пожара в готическом соборе, показывают в соцсетях очевидцы происшествия на видео, передает ONLINE.UA.

UPDATE – The fire in the Cathedral in Nantes, France is still not under control as 60 firefighters rushed to the scene. #France #Nantes #Incendiepic.twitter.com/Lwz544Hqqi