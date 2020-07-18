Уже с 1 января - украинцам сообщили отличные новости

Глава Минздрава Максим Степанов 18 июля сообщил украинцам отличные новости — он пообещал, что уже с 1 января 2021 года в Украине начнет работать Единая система трансплантации, благодаря которой жители страны, нуждающиеся в пересадке органов, смогут рассчитывать на быстрое лечение не тольео за границей, а и в отечественных клиниках. После запуска этой системы Украина сможет войти в перечень стран, которые являются одними из лидеров в мире по трансплантации, таких как Испания, США, Германия. С таким заявлением министр здравоохранения выступил на ежедневном брифинге, передает ONLINE.UA.

Министр пояснил, что в рамках разработки Единой государственной информационной системы по вопросам трансплантации планируют составить реестры доноров, а также реципиентов — людей, которые нуждаются в пересадке органов. При этом он признался, что данную систему заказали еще в 2018 году, но на баланс Минздрава ее не поставили, так как "потеряли флешку".

"Она была заказана в декабре 2018 года… сразу перечислили немного больше 26 млн гривен на создание этой системы. В мае 2019 года тогдашнее руководство Минздрава подписало акт о принятии данной системы. Судя по акту, приняли ее на какой-то флешке, никто эту флешку найти не может. На баланс эта система поставлена не была", — пояснил ситуацию Степанов.

Новую электронную систему трансплантации, по словам Степанова, специалисты разрабатывают со всеми необходимыми элементами защиты, так как ранее она не предусматривала поиск донора и реципиента, а это, как подчеркнул министр, "недопустимые вещи".

"Мы пошли очень быстрыми шагами по развитию по всей стране центров трансплантации. Мы привлекаем соответственно медицинские учреждения, меняем нормативные документы. Там очень много надо всего изменить, принять нормативных документов, чтобы построить систему, которая будет безопасна. Задача, которая поставлена перед соответствующими специалистами, — чтобы мы смогли эту систему усовершенствовать, разработать и запустить уже с 1 января. Я хочу, чтобы мы запустили с 1 января. Нам очень много нужно сделать", — добавил глава Минздрава.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации, которая пока не работает.

Несколько дней назад Минздрав расширил перечень медучреждений, которые могут проводить трансплантацию. В него добавили еще 12 клиник — девять с органной трансплантацией и три по трансплантации костного мозга.

Как известно, 15 июля Кабмин утвердил стоимость некоторых операций по трансплантации органов в рамках пилотного проекта "по изменению механизма финансирования обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов". В тарифах указано, что самая дешевая операция – пересадка почки от живого донора – будет стоить 323,7 тысяч гривен. Стоимость пересадки печени составит от 855 тысяч до 929 тысяч грн, без учета сопутствующих тестов и операций. Самая дорогая операция – аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Она будет стоить более 1,3 млн грн.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский поручил создать специальное подразделение, которое будет развивать трансплантацию в Украине — чтобы гражданам страны не нужно было выезжать на лечение за границу.