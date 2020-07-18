Лучший молодой футболист Европы 2020 - игроки УПЛ побеждают в борьбе за престижный приз

Два футболиста украинской Премьер-лиги претендуют на звание лучшего молодого игрока Европы 2020 года. Претендентами на победу в престижной премии Golden Boу стали полузащитник "Динамо", чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили и полузащитник "Шахтера" Тете, которые пробились во второй раунд голосования за претендентов на трофей Golden Boy-2020 , обойдя в рейтинге звезд мирового футбола. Цитаишвили и Тете В первом раунде они заняли 3-4 места, уступив только юному защитнику лиссабонского Спортинга Эдуардо Куарежме и нападающему туринского Ювентуса Алехандро Маркесу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.

Цитаишвили уже прокомментировал попадание в топ-5 номинантов первого раунда премии Golden Boy 2020. Он уверен, что выиграть эту премию для него невозможно, а сам бы проголосовал за Джейдона Санчо из Боруссии Д.

"Я думаю, что попал в номинацию за чемпионат мира, когда гол забил. Конкуренция серьезная, игроки выступают на высшем уровне. Выиграть невозможно. Если я выиграю – это будет несправедливо по отношению к этим игрокам. Приятно, что попал. Будем расти", — считает полузащитник "Динамо".

Напомним, Golden Boy — ежегодная премия, основанная итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Ей награждается лучший молодой игрок до 21 года, выступающий в Европе. В 2020 году результаты премии будут определены на основе голосования болельщиков и оценок экспертов. В 2019 году обладателем премии Golden Boy стал португалец Жоау Фелиш. В прошлом году на победу претендовал украинский вратарь Андрей Лунин.