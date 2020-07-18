Есть указ Зеленского - глава Минобороны обратился к украинцам с важным заявлением

В Минобороны Украины отреагировали на резонансный скандал вокруг весеннего призыва в армию, который завершится 31 июля. Министр обороны Андрей Таран уверил украинцев, что молодые люди, которые заканчивают обучение по программе "бакалавр" и изъявили желание обучаться по программе "магистр", имеют право на отсрочку. Он также напомнил, что юноши в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на срочную службу только по личному желанию. На это есть указ президента Украины Владимира Зеленского и постановление Кабмина. В случае возникновения проблемных ситуаций, министр призвал украинцев обращаться на горячую линию Минобороны. Таран уверил, что каждый случай нарушения прав соискателей образования тщательно рассматривается и виновники будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Весенний призыв 2020 года проходит в беспрецедентных условиях. Соответствующим Указом Президента Украины, а также распоряжением Правительства призыв перенесен на май-июль, продлится он до 31 июля. Граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную срочную службу только по собственному желанию, что подтверждается письменным заявлением", — пояснил Андрей Таран ситуацию с весенним призывом в армию в Украине во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

Министр подчеркнул, что уже удалось урегулировать вопрос относительно призыва выпускников-бакалавров, которые хотят продолжить обучение на магистратуре. Таран отметил, что "исчерпывающие разъяснения относительно призыва на срочную службу", а также соответствующие поручения довели до сведения военных комиссариатов и руководителей областных и районых госадминистраций.

"Все желающие продолжить обучение по программе "Магистр", предоставляют в военкоматы соответствующие документы от учебных заведений, и станет основанием для отсрочки призыва к осени 2020 года. Местным органам образования и науки, учебным заведениям рекомендовано предоставлять отсрочку до 1 октября 2020 года", — подчеркнул Таран.

При этом он добавил, что выпускники школ могут беспрепятственно поступать в высшие учебные заведения. Ведь согласно решению правительства, украинцев в возрасте 18-19 лет можно призывать к срочной службы в армии только по собственному желанию.

"Всего в этом году запланировано к призыву 16 460 человек. В том числе в ВСУ — 9 тысяч человек, в Нацгвардию — 5 460 человек, в Госпогранслужбу — 1 300 человек, в Государственную спецслужбу транспорта — 700 человек", — уточнил Таран.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине проходит весенний призыв в армию по новым правилам. Они предусматривают, что обязательному призыву на срочную военную службу подлежат лица от 20 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Юноши в возрасте 18-19 лет смогут пойти в армию только по собственному желанию на основании личного письменного заявления.