Пентагон наконец принял долгожданное решение относительно Украины

В США наконец приняли долгожданное решение относительно продажи боевых патрульных катеров Mark VI Украине. В Пентагоне в рамках программы предоставления военной помощи Украине решили продать 16 катеров и сопутствующего оборудования на сумму 600 млн долларов. Поставка первых 6 катеров уже готовится к отправке в Украину. О важном решении США сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

"Этот важный шаг по усилению обороноспособности Украины на море свидетельствует о растущем доверии между Украиной и США. Катера помогут ВМС ВС Украины противостоять имеющимся и потенциальным угрозам со стороны России в Черном и Азовском морях", — заявил Кулеба.

Чиновник отметил, что остальные 12 катеров правительство Украине сможет закупить у США в рамках программы "Международные военные продажи" за деньги оборонного бюджета.

Напомним, патрульные катера класса Mark VI — это очень скоростные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч). Катера, которые США отправят в Украину, будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44. Кстати, Военно-морские силы Украины станут одними из первых в мире, которые получат современный американский катер Mark VI.

Важно отметить, что кроме патрульных катеров, Украина направила запрос на приобретение у США 32 систем вооружения MSI Seahawk A2, 40 пушек МК44 Bushmaster, 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR), 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD), 16 идентификационных систем "свой/чужой" (IFF) и прочего коммуникационного и вспомогательного оборудования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США хотят на 25 млн долларов увеличить военную помощь, направленную на "укрепление способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии".