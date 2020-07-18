Россия вляпалась в новый международный скандал - всплыли резонансные подробности

Российская власть оказалась в эпицентре нового громкого международного скандала, после того, как в США арестовали страшину военно-морского флота, который, как оказалось, был тайным российским шпионом и сливал России секретную информацию, которая касалась национальной обороны. Офицер Чарльз Бриггс сливал военные тайны осознанно. Он понимал, что могут нанести ущерб Соединенным Штатам. Теперь он предстанет перед военным трибуналом. В Кремле пока не прокомментировали новый компромат, который в очередной раз доказывает вмешательство России во внутренние дела других государств. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Virginian Pilot.

Известно, что военнослужащий США, который сливал России секретные военные данные, работал в департаменте информации и технологии в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Офицеру инкриминируется несанкционированное распространение секретной оборонной информации, полученной из правительственного компьютера. Согласно материалам дела, Чарльз Бриггс имел доступ к информации, касающейся национальной обороны, с октября 2018 года по январь 2019 года. В обвинительном заключении говорится, что Бриггс передал секретные данные некоему "российскому гражданину", сведения о котором пока не раскрываются в интересах следствия.

Правоохранители отмечают, что связи американского офицера с российской разведкой подтверждают еще несколько фактов. Как выяснилось, он скрыл свою поездку в Сербию, где предположительно и слил военные тайны россиянину. Тогда офицер солгал руководству, заявив, что оставался в штате Небраска во время отпуска в 2018 году.

На данный момент Бриггс находится под стражей. Ожидается, что официальные обвинения военнослужащему будут предъявлены в следующую среду, 23 июля.

Это не первый международный скандал, в котором оказалась Россия за последнее время. Ранее разведка США получила данные о том, что Москва тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство военных коалиции, возглавляемой США, в Афганистане. Речь идет о гибели трех морских пехотинцев США в апреле 2019 года при взрыве автомобиля в Афганистане.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США в шоке от очередного бесстыдного решения путинской России, где незаконно арестовали американца Пола Уилана, которого Московский городской суд как "врага родины" приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима якобы за шпионаж. При этом все дело Уилана Кремль умело засекретил, ни одного факта, подтверждающего вину американца, обнародовано не было, несмотря на то, что дело вызвало большой резонанс в международном обществе. Госсекретарь США Майк Помпео возмущен судилищем Кремля. Он потребовал немедленно освободить незаконно осужденного американца.