У главы Минздрава лопнуло терпение из ситуации с коронавирусом - он принял радикальное решение

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов гневно отреагировал на ситуацию с коронавирусом во Львовской области. Он возмущен тем, что власти области не просто не исправили но даже не обратили внимание на задачи, которые поставили в Минздраве для улучшения ситуации. Из-за этого Степанов инициировал кадровые изменения в Департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации, где не смогли решить проблемные вопросы в установленный срок. Он напомнил, что уже лично посещал область, где ежедневно бьют антирекорды по заболеваемости коронавирусом, но даже после жесткого конструктивного разговора там не изменилась ситуация. Об этом Степанов заявил 18 июля во время ежедневного брифинга, сообщает ONLINE.UA.

"У нас был жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации, был дан соответствующий срок. По истечению этого срока МОЗ направило туда комиссию, которую возглавил один из руководителей структурного подразделения. Могу сказать, что многое не просто не было исправлено, но даже не обратили внимание на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее предложение об освобождении тех или иных людей уже непосредственно руководством Львовской ОГА", — гневно прокомментировал ситуацию Степанов.

Напомним, за последние сутки во Львовской области зарегистрировали самое большое по Украине количество заболеваний коронавирусом COVID-19 — 137 человек. В общей сложности во Львовской области коронавирусом заболел 7891 человек, 207 — умерли и 1326 выздоровели. На втором и третьем месте по росту заболевших COVID-19 находятся Закарпатская область и город Киев — там зафиксировано 89 и 108 новых заражений за сутки.

Что важно понимать, в Украине по состоянию на 18 июля общее количество больных COVID-19 достигает уже 58111 человек, из которых 847 случаев заражения выявили за последние сутки. Уже 1477 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. При этом 30525 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме.

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