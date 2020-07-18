Наступает решающий момент - Макрон обратился к мировым лидерам с громким призывом

В субботу, 18 июля, в Брюсселе состоится второй день саммита ЕС, который собрали впервые после начала пандемии коронавируса. На повестке дня у европейских политиков стоят вопросы принятия долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы в размере более 1 трлн евро и распределения фонда восстановления экономики. Но план по спасению от кризиса оказался под угрозой из-за разногласий между мировыми лидерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, на которой сейчас лежит особая ответственность, поскольку Германия с 1 июля занимает по ротации пост председателя Евросоюза, не исключает, что стороны не придут к согласию и во второй, заключительный день саммита, так как переговоры находятся в сложной фазе из-за жесткой позиции главы нидерландского правительства Марка Рютте. При этом президент Франции Эммануэль Макрон призывает мировых лидеров прийти к компромиссу, так как в ЕС наступил беспрецедентный кризис, для спасения от которого наступил решающий момент. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на страницу Макрона в соцсети.

Макрон назвал решающим моментом истины и амбиций для Европы саммит Европейского Союза, который собрали для обсуждения семилетнего бюджета ЕС и посткризисного плана восстановления экономики, инициатором которого стал сам президент Франции и канцлер Германии Ангела Меркель. Он считает, что мировые лидеры должны сейчас включить все свои абмиции для сохранения Евросоюза, который оказался под угрозой.

"Ближайшие часы будут абсолютно решающими для соответствия этим амбициям. Нужно прийти к компромиссу, чтобы план восстановления и долгосрочный бюджет ЕС позволили в ближайшие годы обеспечить европейский экономический, социальный, экологический перезапуск. Нужно проявить солидарность по отношению к наиболее затронутым (кризисом) регионам и наиболее уязвимому населению. Здесь во многом на карте наш европейский проект", — призвал лидеров стран ЕС Макрон.

Он пообещал, что совместными усилиями с Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем сделает все возможное для заключения соглашения. При этом Меркель по итогам первого дня саммита признала, чтто разногласия "весьма и весьма велики". Впрочем, еще до начала саммита она заявляла, что ожидает "тяжелых переговоров" и не уверена, удастся ли достичь согласия на этом саммите.

Напомним, внеплановый саммит Евросоюза собрали для обсуждения семилетнего бюджета ЕС в размере 1,074 триллиона евро и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса в размере 750 миллиардов евро. У стран-членов ЕС нет предварительного согласия ни в отношении способов наполнения бюджета и фонда восстановления, которые потребуют крупных госзаймов и введения новых налогов в Европе, ни по поводу будущего распределения между государствами дотаций из евроказны. Согласно последним оценкам Еврокомиссии, в 2020 году сообщество ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.

Меркель и Макрон на саммите ЕС планируют договориться о выделении безвозвратной помощи государствам Евросоюза, сильнее других пострадавшим от коронавируса. Их планам выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостоят главным образом Австрия и Нидерланды. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, что такое решение расходится с интересами австрийских налогоплательщиков, а представители Нидерландов предлагают увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не согласны Италия и Испания.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на саммите ЕС разгорелся резонансный скандал, который ставит под угрозу план спасения Европы, инициированный Меркель и Макроном.