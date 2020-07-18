Новости

Лента новостей

На Украину снова надвигается чрезвычайная угроза - к чему готовится украинцам

Украина | Читати новину українською
На Украину снова надвигается чрезвычайная угроза - к чему готовится украинцам Фото: pixabay.com

На Украину надвигается новая чрезвчайная угроза — из-за сильных дождей снова возникла угроза подъема уровня воды в реках, что может привести к очередным паводкам и оползней. В связи с ухудшением погоды спасатели объявили предупреждение в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях, где вода в реках может поднятся почти на метр и привести к затоплениям. Какой будет погода в ближайшие дни, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и Укргидрометцентр.

"Ночью 19 июля на реках Закарпатской области ожидается мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м в пределах коренных берегов. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест. 18 — 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестр (Львовская, Ивано— Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 1 м над уровнями, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. 18-20 июля на р. Припять и Стоход (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов", — гвоорится в сообщении спасателей.

Важно отметить, что из-за погодных условий угроза наводнений сохранится еще несколько дней. По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 19 июля, в Украине в большинстве регионов будет очень жарко и сухо. Температура воздуха днем достигнет +28°С. Сильные дожди и грозы пройдут только в западных областях.

На Украину снова надвигается чрезвычайная угроза - к чему готовится украинцам (1)

В понедельник, 20 июля, мощные грозы с градом ожидаются на западе, в центре и на юге Украины. В западных областях в связи с ухудшением погоды температура воздуха снизится до +21...+24°С. Сухо будет только на востоке, севере страны и в Киеве и юге страны — там по прежнему будет стоять жара до +30°С.

На Украину снова надвигается чрезвычайная угроза - к чему готовится украинцам (2)

Во вторник, 21 июля, синоптическая ситуация почти не изменится. В западных областях будет дождливо, а на остальной территории Украине продолжит господствовать летний зной. Температура воздуха прогреется под солненчыми лучами до +30°С.

На Украину снова надвигается чрезвычайная угроза - к чему готовится украинцам (3)

Напомним, в конце прошлого месяца в Украине сразу пять украинских регионов на Западе пострадали от наводнений, которых не было больше десятилетия. На Закарпатье общие потери от катастрофы оценили в 176 млн гривен. По данным ГСЧС, стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов, были затоплены сотни населенных пунктов. На ликвидацию катастрофических последствий Кабмин выделил уже 700 млн гривен из бюджета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украину охватило глобальное потепление, которое происходит быстрее, чем во всем мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепление за последние 30 лет близким к 1°С, а в Украине в некоторых городах зафиксировано повышение температуры воздуха на 1,6°С — такое рекордное потепление произошло в Киеве и Чернигове.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, погода, прогноз погоды, ливни, дожди, град, наводнения, ГСЧС, предупреждения
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 58111 +847
Выздоровели 30525 +756
Летальные 1477 +21

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 18.07.2020

Курс валют 18.07.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,36
27,43
27,45
EUR
31,26
31,35
31,35
GBP
34,38
34,47
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...