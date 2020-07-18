На Украину снова надвигается чрезвычайная угроза - к чему готовится украинцам

На Украину надвигается новая чрезвчайная угроза — из-за сильных дождей снова возникла угроза подъема уровня воды в реках, что может привести к очередным паводкам и оползней. В связи с ухудшением погоды спасатели объявили предупреждение в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях, где вода в реках может поднятся почти на метр и привести к затоплениям. Какой будет погода в ближайшие дни, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и Укргидрометцентр.

"Ночью 19 июля на реках Закарпатской области ожидается мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м в пределах коренных берегов. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест. 18 — 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестр (Львовская, Ивано— Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 1 м над уровнями, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. 18-20 июля на р. Припять и Стоход (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов", — гвоорится в сообщении спасателей.

Важно отметить, что из-за погодных условий угроза наводнений сохранится еще несколько дней. По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 19 июля, в Украине в большинстве регионов будет очень жарко и сухо. Температура воздуха днем достигнет +28°С. Сильные дожди и грозы пройдут только в западных областях.

В понедельник, 20 июля, мощные грозы с градом ожидаются на западе, в центре и на юге Украины. В западных областях в связи с ухудшением погоды температура воздуха снизится до +21...+24°С. Сухо будет только на востоке, севере страны и в Киеве и юге страны — там по прежнему будет стоять жара до +30°С.

Во вторник, 21 июля, синоптическая ситуация почти не изменится. В западных областях будет дождливо, а на остальной территории Украине продолжит господствовать летний зной. Температура воздуха прогреется под солненчыми лучами до +30°С.

Напомним, в конце прошлого месяца в Украине сразу пять украинских регионов на Западе пострадали от наводнений, которых не было больше десятилетия. На Закарпатье общие потери от катастрофы оценили в 176 млн гривен. По данным ГСЧС, стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов, были затоплены сотни населенных пунктов. На ликвидацию катастрофических последствий Кабмин выделил уже 700 млн гривен из бюджета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украину охватило глобальное потепление, которое происходит быстрее, чем во всем мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепление за последние 30 лет близким к 1°С, а в Украине в некоторых городах зафиксировано повышение температуры воздуха на 1,6°С — такое рекордное потепление произошло в Киеве и Чернигове.

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