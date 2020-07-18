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В Беларуси поразили неожиданным решением относительно оккупированного Крыма

Украина | Читати новину українською
В Беларуси поразили неожиданным решением относительно оккупированного Крыма Фото з відкритих джерел

Белорусский лидер Александр Лукашенко неонократно отличался скандальными заявлениями относительно оккупации украинского Крыма Россией — президент Беларуси признавал, что в СССР неправильно сделали, что "присоединили Крым к Украине", поэтому он уверен, что ни нынешний глава Кремля Владимир Путин, ни один другой российский президент не вернет полуостров под украинский контроль. Но жители Беларуси, как оказалось, не поддерживают позицию Лукашенко. Это подтвердила известная белорусская команда КВН "Дети Тьюринга" Белорусского государственного университета, которая отказалась продолжать выступления в российской Высшей лиге 2020 года из-за проведения четвертьфинала в оккупированном Крыму. Юмористы приняли решение не ехать на территорию оккупированного полуострова через Россию, чтобы не испортить отношения с украинскими студентами, с которыми у ребят хорошие отношения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на видеозаявление команды, опубликованное в соцсети.

Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ ехать в оккупированный Крым и принимать участие в 1/4 финала Высшей лиги КВН тремя причинами. Во-первых, по их словам, мир все еще переживает эпидемию коронавируса. Второе — это статус оккупированного Крыма. Капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова. Третья причина — хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.

Напомним, команда КВН "Дети Тьюринга" стала мгновенно популярной в начале этого года. Юмористы дерзко пошутили об интеграции во время игры Высшей лиги КВН о России, и эта шутка со словами "Завтра проснемся в одной большой Беларуси" взорвала интерент. Ребята в своем номере представили, что объединение двух стран состоялось, вот только в их варианте Россия вошла в состав Беларуси.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко шокировал мир новым циничным заявлением об украинцах.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, Крым, оккупация, аннексия, Россия, Украина, агрессия России против Украины, КВН, Дети Тьюринга
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