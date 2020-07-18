Оказывается давление - глава Верховного суда решилась на шокирующее признание

Глава Верховного суда Валентина Данишевская решилась на неожиданное признание — по ее словам, в судах Украины сейчас работает только 63% судей от необходимого количества, а ситуация в апелляционных судах ужасная, так как в них работает в 5-7 раз меньше судей, чем должно быть. Причиной тому, по мнению Данишевской, некомфортная обстановка и условия работы судей, на которых, кроме непомерной нагрузки, еще и оказывается мощное давление, которое, в частности, происходило при рассмотрении дела о вкладах братьев Суркисов в "Приватбанке". Об этом Данишевская рассказала в интервью Интерфакс-Украина, передает ONLINE.UA.

"Случай давления при рассмотрении дела о вкладах братьев Суркисов в "Приватбанке" был единственным случаем, когда это касалось и меня лично также, но это был далеко не единственный случай давления на судей", — призналась глава ВС.

По ее словам, судьи Верховного суда уже более 20 раз обращались в Высший совет правосудия по поводу влияния или вмешательства и страдают от этого так же, как и судьи других инстанций. Председатель суда не стала уточнять, о каком характере давления идет речь, сославшись на то, что не знакома с заявлениями коллег.

Чтобы решить этот проблемный вопрос и исправить ситуацию, по мнению Данишевской, в Украине важно обеспечить не только независимость суда. но и тем, кто обращаетсяя в суд. В противном случае, как считает председатель ВС, в Украине не будет суда, которого хотят люди.

"Ситуация, мягко говоря, не очень комфортная. В большинстве судов судьи несут непомерную нагрузку. Рассматривают непростые, отчасти резонансные дела. Есть факты давления, судьи не чувствуют, что они защищены государством. А в придачу — бесконечная политика травли... Поэтому судьи, имеющих право на отставку, просто уходят. За полгода из судебной системы в отставку ушло 119 судей, из них 98 — только за последние три месяца. Чтобы исправить эту ситуацию, нам необходимо прийти к пониманию на государственном уровне, что независимость нужна не судьи, а тем, кто обращается в суд, государству в целом. Если не обеспечивать независимости, то в Украине не будет суда, которого хотят люди. К сожалению, мы все время чувствуем посягательства на независимость судебной власти от других ветвей власти", — подчеркнула Данишевская.

Напомним, недавно группа депутатов Европарламента начала бить тревогу после попыток злоупотребления украинской судебной системой для политического преследования оппонентов. Это отмечается в заявлении членов неформальной группы друзей европейской Украины в Европарламенте. Политики не скрывают тот факт, что их взволновали постоянные попытки злоупотребления украинской судебной системой для политически мотивированного преследования политических оппонентов. Кроме того, в ЕС напомнили, что мирный переход власти в Украине после парламентских и президентских выборов прошлого года был высоко оценен Европейским Союзом и его государствами-членами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Верховном суде приняли окончательное решение относительно жалобы братьев Суркисов на Нацбанк Украины.