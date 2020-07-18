Сколько на самом деле в Украине больных коронавирусом - в ВОЗ выступили с громким предостережением

Украина попала в список стран, в которых коронавирус
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"Цифры, которые мы видим, — это цифры, полученные в результате проведенных тестов ПЦР, и если бы мы вернулись назад во времени, в апрель или март, мы бы увидели, что количество тестов, которые Украина проводит, увеличилось нереально: если в первые дни удавалось проанализировать около 500 тестов, то сегодня тестируют до 10 тыс. человек в день", — пояснил глава представительства ВОЗ.
Он также отметил, что сложно изучать бессимптомные случаи, но сейчас считается, что "главный источник заражения — это все же люди с симптомами". При этом представитель ВОЗ предупредил, что для того, чтобы заразиться коронавирусом достаточно 15 минут — это может произойти в метро, общественном транспорте.
"Типичная ситуация — загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы. Вероятность заразиться в таких условиях близка к 100%, если в течение 15 минут находиться близко к больному
COVID-19", — предупредил Хабихт.
Поэтому, по словам Хабихта, основная цель Всемирной организации здравоохранения – более интенсивное тестирование, в чем ВОЗ планирует помочь Украине. В частности, планируют усилить меры по выявлению коронавируса и контролю за его распространением.
"Украина — страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны к увеличивающейся нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", — добавил представитель ВОЗ.
Напомним, количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет каждый день. По состоянию на 18 июля, общее количество больных
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