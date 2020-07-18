Сколько на самом деле в Украине больных коронавирусом - в ВОЗ выступили с громким предостережением

Украина попала в список стран, в которых коронавирус COVID-19 распространяется с чрезмерной скоростью. При этом официальная статистика больных может не отражать реальную действительность, так как она зависит от масштабов тестирования. На сегодняшний день в Украине тестируют до 10 тысяч человек, но в ВОЗ считают, что количество ежедневных тестов нужно расширять, так как, кроме людей с симптомами коронавируса, есть много случаев бессимптомного течения болезни. С таким предостережением выступил глава представительства ВОЗ Ярно Хабихт, который рассказал, доверяет ли украинской статистике по коронавирусу, передает ONLINE.UA со ссылкой на НВ.

Вся отчетность по COVID-19 , по словам Хабихта, делается по общей международной методике и с самого начала пандемии на своей территории Украина "каждые 24 часа дисциплинированно сообщает количество выявленных случаев" в ВОЗ и остается в этих процедурах прозрачной. Но эта статистика может не отражать реальную ситуацию и число случаев коронавируса может быть больше, чем официальная статистика.

"Цифры, которые мы видим, — это цифры, полученные в результате проведенных тестов ПЦР, и если бы мы вернулись назад во времени, в апрель или март, мы бы увидели, что количество тестов, которые Украина проводит, увеличилось нереально: если в первые дни удавалось проанализировать около 500 тестов, то сегодня тестируют до 10 тыс. человек в день", — пояснил глава представительства ВОЗ.

Он также отметил, что сложно изучать бессимптомные случаи, но сейчас считается, что "главный источник заражения — это все же люди с симптомами". При этом представитель ВОЗ предупредил, что для того, чтобы заразиться коронавирусом достаточно 15 минут — это может произойти в метро, общественном транспорте.

"Типичная ситуация — загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы. Вероятность заразиться в таких условиях близка к 100%, если в течение 15 минут находиться близко к больному COVID-19 ", — предупредил Хабихт.

Поэтому, по словам Хабихта, основная цель Всемирной организации здравоохранения – более интенсивное тестирование, в чем ВОЗ планирует помочь Украине. В частности, планируют усилить меры по выявлению коронавируса и контролю за его распространением.

"Украина — страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны к увеличивающейся нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", — добавил представитель ВОЗ.

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет каждый день. По состоянию на 18 июля, общее количество больных COVID-19 достигает уже 58111 человек, из которых 847 случаев заражения выявлены за последние сутки. Уже 1477 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. При этом 30525 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме.