Нужно делать выбор - у Путина бросили бесстрашный вызов Зеленскому

В команде президента России Владимира Путина выдвинули украинскому лидеру Владимиру Зеленскому очередной наглый ультиматум. На этот раз к президенту Украины обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он требует от Зеленского новых извинений за видео "Квартала 95" двухлетней давности, которое его оскорбило. Пехотинец Путина, как называл себя в обращении сам Кадыров, хочет, чтобы украинский глава сделал выбор подходящего для себя статуса и определился, наконец, кем он является. В противном случаев Кадыров угрожает местью и ответом президента Украины лично перед ним. Абсурдный вызов Зеленскому Кадыров бросил в своем обращении, опубликованном Telegram-канале руководителя Чечни, передает ONLINE.UA.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!", — написал Кадыров.

Также кадыров призвал Зеленского быть мужчиной и всегда держать свое слово. Кроме того, он считает, что с "великой Россией" Украина якобы должны построить добрососедские отношения и для этого официальный Киев должен сделать первый шаг.

"Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово! Выстройте правильные, добрососедские отношения с Великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!", — подытожил Кадыров.

С такими угрозами мести в адрес Зеленского Кадыров выступил после публикации видео отрывка интервью с Зеленским в 2018 году, которое опубликовал журналист Дмитрий Гордон. На записи Гордон попросил нынешнего президента рассказать о конфликте с главой Чечни, который возник после того, как в своем шоу юмористы студии "Квартал 95" показали нарезку видео с плачущим Кадыровым. В этом интервью Зеленский извинился за своих коллег перед мусульманами. Но Кадырова возмутили эти давние извинения. Он считает, что Зеленский пытается уйти от прямых извинений перед ним.

Важно напомнить, что Кадыров не в первый раз обращается к Зеленскому с наглыми заявлениями. В прошлом году, после инаугурационной речи президента Украины в Верховной Раде, глава Чечни возмутился планами Зеленского вернуть оккупированный Россией Крым. Кадыров заявил, что разочарован Зеленским, который в первый день президентсва "позарился на чужое".

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