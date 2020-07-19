Количество больных коронавирусом в Украине снова возросло - официальные данные на 19 июля

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло — в воскресенье, 19 июля, зафиксировано 731 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 58842 человек, из них 1485 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 30879 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 19 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2299 случаев;

Волынская область — 3251 случай;

Днепропетровская область — 1207 случаев;

Донецкая область — 792 случая;

Житомирская область — 1593 случая;

Закарпатская область — 4354 случая;

Запорожская область — 669 случаев;

Ивано-Франковская область — 3464 случая;

Кировоградская область — 681 случай;

г. Киев — 6884 случая;

Киевская область — 3271 случай;

Львовская область — 8000 случаев;

Луганская область — 106 случаев;

Николаевская область — 513 случаев;

Одесская область — 2532 случая;

Полтавская область — 351 случай;

Ровенская область — 5082 случая;

Сумская область — 370 случаев;

Тернопольская область — 2430 случаев;

Харьковская область — 3014 случаев;

Херсонская область — 213 случаев;

Хмельницкая область — 980 случаев;

Черновицкая область — 5311 случаев;

Черкасская область — 833 случая;

Черниговская область — 642 случая.

Количество больных коронавирусом в мире рекордно растет — по состоянию на 19 июля заболели уже почти 14,5 млн человек. За последние сутки в мире зафиксирован новый антирекорд — выявлено почти 260 тысяч новых случаев заражения. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали более 71,4 и почти 45,4 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились почти 35 тысяч человек, общее число заболевших уже превышает миллион людей. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 765 тысяч.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 5,203 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 604 тысяч людей, вылечились – более 8,6 млн пациентов.

Важно отметить, что нынешняя волна пандемия коронавируса может стать не последней. Медики прогнозируют, что миру придется пережить не только вторую, но и третью волну, в период которой заболевших будет еще больше, чем сейчас. Такой неутешительный прогноз сделал американский врач Чад Крилич, который считает, что новая вспышка коронавируса неминуема осенью, когда начнется сезонная эпидемия гриппа.

Не стоит забывать, что на сегодня единственным способом защититься от коронавируса является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине на самом деле больше людей болеют коронавирусом, чем показывает официальная статистика. Ситуацию пояснил представитель ВОЗ Ярно Хабихт.