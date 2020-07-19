Путин срочно привел войска в боевую готовность у границ Украины - что происходит

В ближайшей перспективе есть большие риски того, что Россия начнет новое масштабное наступление против Украины, об угрозе которого ранее заявила разведка Минобороны и западные военные эксперты. Очередным доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина, который неожиданно для всех объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной в рамках подготовки к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020" в оккупированном Крыму. В Минобороны РФ уже отчитались, что войска приведены в высшие степени боевой готовности — они полностью готовы к решению учебно-боевых задач. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач", — рассказал замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин.

Он уточнил, что теперь объединениям, соединениям и воинским частям предстоит выполнить комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки. Фомин отметил, что всего к проверке привлечено порядка 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил результаты действий войск на проверке учесть при их допуске к стратегическому командно-штабному учению " Кавказ-2020 ", которые планируются в сентябре", — добавил Фомин.

Как известно, внезапная проверка войск по приказу Путина началась 17 июля. Ее якобы решили провести для оценки способности российских военных обеспечить безопасность на юго-западе РФ.

Украина решила ответить на решение Путина. С учетом накопления российских войск у украинских границ под предлогом подготовки учений " Кавказ-2020 ", Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины с участием стран НАТО планируют в это же время — в последнюю декаду сентября — провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020 ".

Напомним, несколько дней назад главное управление разведки сообщило, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО предупредили об угрозе из-за приказа Путина провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.