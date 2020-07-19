Ужасающий факт - генсек ООН бьет тревогу из-за масштабной проблемы

Пока весь мир находится в поисках возможности остановить пандемию коронавируса, в ООН бьют тревогу из-за новой масштабной проблемы — растущего неравенства, которое только усилил коронавирусный кризис. На сегодняшний день в руках 26 богатейших людей планеты сосредоточено состояние, эквивалентное доходам половины населения Земли. Это ужасно и несправедливо, считает генсек ОНН Антониу Гутерриш, который отметил, что пандемия за считанные месяцы отбросила назад на многие годы заметный прогресс в искоренении нищеты и сокращении неравенства. Поэтому он предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством — Новый глобальный договор, целью которого будет создание более справедливого мироустройства на планете. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ООН.

Во время выступления в Нью-Йорке, приуроченного к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, Гутерриш отметил, что в настоящее время более 70% людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни. Усугубила проблемы экономического и социального дисбаланса на планете пандемия коронавируса.

" COVID-19 , словно рентгеновский луч показал переломы в хрупком скелете общества, развенчал ложь, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех; заблуждение, что мы живем в мире без расизма; и миф о том, что все мы находимся в одной лодке, поскольку кто-то плывет на супер-яхте, а кто-то – довольствуется обломками", — отметил генсек.

Гутерриш подчеркнул, что пандемия поставила на колени весь мир и ясно продемонстрировала его хрупкость. Из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, в связи с чем ухудшается физическое и психическое здоровье людей.

"Однако не будем забывать, что разница в уровне финансового благосостояния – единственный критерий неравенства. Качество жизни людей зависят от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов. Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, которые возникают непосредственно в момент их рождения. Дискриминация, злоупотребления разного рода, отсутствие развитой, эффективной системы правосудия пагубно сказываются на судьбах миллионов людей, но более других от этих факторов страдают коренные народы, мигранты, беженцы и разного рода меньшинства. Такой дисбаланс является прямым посягательством на права человека. Поэтому на протяжении всей человеческой истории борьба с неравенством составляла основу движений за социальную справедливость, трудовые права и гендерное равноправие", – добавил генсек ООН.

Гутерриш напомнил, что с 1980 по 2016 годы на 1% самых богатых людей мира приходилось 27% общего совокупного роста доходов, а более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего 3%.

"Еще больше ужасает вот такой факт. Около 17% детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли", — сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение являются "врожденным правом каждого человека" и "не должны быть товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить".

Чтобы добиться равноправия в мире, считает Гутерриш, нужно заключить так называемый новый глобальный договор, который обеспечит широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне. Генсек считает, что неравенство "начинается сверху — в мировых учреждениях", и борьба с ним должна начаться с их реформирования.

Важно отметить, что в начале июня Гутерриш предупредил, что из-за пандемии мир может столкнуться с голодом и глобальной нехваткой продуктов. По его словам, уже сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды, и эти цифры будут расти. Среди прочего генсек ООН призывал расширить меры социальной поддержки для того, чтобы наиболее уязвимые слои населения, например дети, беременные и кормящие женщины, а также люди преклонного возраста, имели доступ к продовольствию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что над многими странами нависла более глобальная опасность, из-за которой может умереть больше людей, чем от самого коронавируса. Международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam предупредило, что уже сегодня многие страны оказались на грани голода, от которого до конца года ежедневно будет по 12 тысяч жертв.