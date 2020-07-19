Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля на ONLINE.UA

На этой неделе уделите особое внимание внутреннему равновесию. О том, кого ждет поддержка и удача, а кого попытаются обмануть , Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 20 по 26 июля 2020 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Овен ♈

Для Овнов эта неделя будет благоприятной для завершения сложных задач на работе. В финансовом плане ближайшие дни будут напряженными — будьте внимательны с покупками, есть риск стать жертвой мошенников.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Телец ♉

Тельцов ждет стабильная неделя, без особых взлетов и падений, но все равно нужно быть осторожными и не ввязываться в сомнительные авантюры. Старайтесь не рассказывать о своих проектах и планах, поскольку не все желают вам успеха.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Близнецы ♊

На этой неделе Близнецов могут подвести партнеры, не стоит ждать быстрого выполнения обещаний. На финансовое положение это не повлияет, поэтому с деньгами проблем не ожидается. Избегайте ссор с родными и старайтесь первыми идти на примирение.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Рак ♋

С финансовым положением Раков проблем не ожидается, однако могут появиться неожиданные расходы при решении вопросов, связанных с недвижимостью. Любимый человек может вас приятно удивить, будьте готовы ответить тем же.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Лев ♌

У Козерогов на этой неделе во всех сферах жизни наступит затишье. В личной жизни будет царить гармония, а на работе будет преследовать успех. Также эта неделя благоприятна для планирования отпуска или путешествия.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Дева ♍

Девам, на этой неделе, придется показать свою стойкость. Ваши планы могут начать рушиться, люди на которых вы надеетесь могут подвести, поэтому нужен запасной план. Старайтесь сдерживать себя и не испортить отношения с родными и близкими.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Весы ♎

Для Весов пришло время отдыхать, все что связано с новыми проектами и работой не будет получаться как хочется, поэтому лучше не тратить силы зря. Если вам нужно подписать важные документы, не откладывайте это на конец недели.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Скорпион ♏

Эта неделя благоприятна для Скорпионов, если вы постараетесь и будете много работать, финансовых сложностей точно не будет. На ваше трудолюбие точно обратят внимание и без вознаграждения точно не останетесь.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Стрелец ♐

Эта неделя сулит вам приятные неожиданности — может поступить заманчивое предложение по работе. Но решение надо принимать адекватно, оценивая свои силы и возможности. Стрельцам на этой неделе следует избегать необдуманных покупок, которые могут нанести существенный ущерб бюджету.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Козерог ♑

У Козерогов эта неделя будет удачной только в плане работы или бизнеса, а вот со второй половинкой могут возникнут конфликтные ситуации и разногласия. Поэтому постарайтесь больше времени уделить семье.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Водолей ♒

Водолеи на этой неделе закружатся в делах и заботах. К концу недели Вы будуте чувствовать себя морально истощенными, поэтому выходные старайтесь провести только в окружении близких людей на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Рыбы ♓